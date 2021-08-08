“الجديد هنا” 79.8% تفاصيل نسبة النجاح نتيجة شهادة الأساس 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني، يسعدنا اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال عن رابط نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم، والخاص بالاستعلام عن نتيجة الأساس في الولاية، والذي تذايد البحث عنه منذ صباح اليوم الخميس مع الإعلان الرسمي عن رفع النتيجة على الرباط الجديد لوزارة التربية والتعليم، والذي تم تحديثه من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان، حتى يستوعب الضغط المتوقع من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، فالمعروف أن ولاية الخرطوم بها ما يزيد على 191 ألف طالب وطالبة، أدوا أمتحانات الأساس هذا العام وسط ظروف صعبة بسبب وباء كورونا المستجد، وفيما يلي طريقة أستخراج النتيجة إلكترونياً بسهولة في ثواني معدودة.

تفاصيل نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم

أعلن الأمين العام لولاية الخرطوم عبد المنعم عمر فضل الله، عن نسبة النجاح العامة لنتيجة شهادة الأساس التي بلغت 79.8%، وأعلن أن عدد الطلاب الذين احتلوا المركز الأول على مستوى الولاية بلغ 110 طالب وطالبة، وفي المركز الثاني بلغ عدد الطلاب 189 طالب وطالبة، وهي نسبة ممتازة وهنأ الطلاب الناجحين في شهادة الأساس.

رابط نتيجة شهادة الأساس

كافة الطلاب في ولاية الخرطوم الذين أدوا الامتحانات يمكنهم الإطلاع بسهولة على النتيجة، من خلال الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ومن الصفحة الرئيسية يقوم الطالب بتحديد السنة التي يرغب الاستعلام عنها وهي نتيجة شهادة الأساس، يقوم بالضغط عليها ومن ثم يقوم بتسجيل البيانات الشخصية للطالب من الاسم ورقم الجلوس، وبعدها يضغط على زر عرض النتيجة لتظهر له تفاصيل النتيجة، من درجات والتي حدها الأقصى 280 درجة ونسبة النجاح المئوية، وفيما يلي طريقة أستخراج النتيجة في نقاط سهلة على الطلاب.

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية. الخطوة الثانية هي تحديد المرحلة التي يرغب الاستعلام عنها وهي شهادة الأساس 2021. كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة الراغبة في معرفة النتيجة. الضغط على زر عرض النتيجة سوف تظهر تفاصيل النتيجة من درجات ونسبة نجاح عامة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطومموقع وزارة التربية والتعليم السودانية الرسمي

بذلت وزارة التربية والتعليم في السودان مجهود كبير في الخروج بالعام الدراسي الماضي إلي بر الأمان، بسبب فيروس كورونا الذي أصاب العملية التعليمية في مقتل وجعل من الحضور إلي مقار المدارس مخاطرة كبيرة، ونجحت الوزارة في ذالك وهي اليوم تعلن النتيجة وسط فرحة كبيرة من الطلاب الناجحين في شهادة الأساس هذا العام الصعب.

وزارة التربية والتعليم السودانية

من أهم الوزارات في الحكومة السودانية، فهي الوزارة المسئولة عن أعداد جيل المستقبل، الذي سيحمل راية السودان في السنوات القادمة، تعمل الوزارة في ظل ظروف غاية في الصعوبة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السودان، ولكن الوزارة في ظل تلك الظروف تقوم بدورها على أكمل وجه، طبقاً لتلك الظروف واليوم تعلن نتيجة الأساس.

وزارة التربية والتعليم السودانية

وجهت الحكومة السودانية متمثلة في السيد رئيس الوزراء الشكر للوزير المختص بوزارة التربية والتعليم، على نجاح الوزارة في الخروج بالعام الدراسي الماضي إلي بر الأمان، في ظل الظروف الصعبة التي مر بها السودان، ومع ذالك أستطاع الوزير أن يكمل العام ويعلن النتائج إلكترونياً وهو انتصار كبير للوزارة، في ظل تلك الظروف وتمنى النجاح للوزارة في القادم.