إسرائيل تعتقل أحد أعضاء حركة فتح فى الخليل

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوردت وكالة "وفا" الفلسطينية، قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا واعتقلت عضو اقليم حركة "فتح" محمد خالد الشواهين، 50 عامًا، بعدما داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.
وأضافت المصادر الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية فى مناطق متفرقة من محافظة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت فى بطاقاتهم الشخصية.
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