طالبان تسيطر على مدينة جديدة شمال أفغانستان

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه حركة طالبان عملياتها الهجومية فى جميع أنحاء البلاد، مع التركيز بشكل أكبر على الأجزاء الشمالية الغربية من أفغانستان.

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