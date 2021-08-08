تدهور الحالة الوبائية فى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلى، اليوم، فإنه لن يُسمح بدخول قاعات الأفراح والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والتربوية والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية والفنادق ودور السينما إلا للمطعمين أو المتعافين، أو من يظهر نتائج فحص سلبية، باستثناء الأطفال دون سن الـ12 عامًا.

كما أشارت الهيئة الإسرائيلية إلى عودة ارتداء الكمامات فى الأماكن المفتوحة التى يتجمع فيها أكثر من 100 شخص، وذلك ابتداء من اليوم، إضافة إلى تشديد إجراءات الخروج من البلاد ودخولها.

ومن المقرر أن يعمل 50% من المستخدمين من منازلهم فى المؤسسات الحكومية. كما يعقد رئيس الوزراء نفتالى بينيت، اليوم، جلسة لبحث مسألة موعد انطلاق العام الدراسى، فيما قال مصدر فى المجلس الوزارى المصغر المعنى بملف كورونا، إنه "لا ضمان لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة فى مطلع الشهر المقبل، أى بعد نحو 3 أسابيع".