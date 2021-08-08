زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى حملة إغاثة عاجلة

جدة - نرمين السيد - حشد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، جيش بلاده للقيام بعمليات إغاثة فى المناطق التى اجتاحتها أمطار غزيرة فى الأونة الأخيرة، وذلك فى خضم مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية ونقص فى الغذاء، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الأحد.





ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الرسمية، فإن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم عقدت اجتماعًا لفرعها فى إقليم ساوث هامجيونج بشرق كوريا الشمالية، لمناقشة الأضرار وسبل التعافى من أثار الأمطار الغزيرة التى هطلت على البلاد. وقالت الوكالة إن كيم لم يحضر الاجتماع، لكن مسؤولى الحزب نقلوا رسالته بأنه يتعين على الجيش بدء حملة إغاثة وتوفير الإمدادات اللازمة فى المنطقة. ولم تشر وكالة الأنباء الكورية إلى حجم الأضرار الناجمة عن الأمطار، لكنها قالت إن اللجنة العسكرية بحثت اتخاذ إجراءات طارئة لإعادة بناء المناطق المنكوبة وتحقيق الاستقرار فى حياة الناس، ومنع انتشار فيروس كورونا وتقليل إصابات المحاصيل.

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