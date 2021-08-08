وفاة 4 أردنيين من نفس العائلة اثر حادث سير في السعودية

دوت الخليج :- توفي 4 اردنيين من عائلة واحدة اليوم الجمعة اثر حادث سير وقع في السعودية . وقال مصدر : ان حادث سير وقع شمال مدينة جبة التابعة لمنطقة حائل اسفر عن وفاة رجل وزوجته واثنين من اطفاله واصابة الطفل الثالث . وتم اخلاء الجثث ونقل المصابة الى المستشفى لاجراء اللازم . اسماء الوفيات : اشرف ، ب منال ، ع والاطفال نعيم ، بانا . والمصابة حلا

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