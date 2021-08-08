عاجل| تفاصيل أوامر ملكية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أصدر سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية اليوم الأحد الموافق 8 اغسطس 2021 في منشور رسمي نتناوله بالتفصيل في التقرير التالي.

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء محمد الجاسر من أمانة مجلس الوزراء

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه: الرقم: أ / 685 التاريخ: 28 / 12 / 1442هـ بعون الله تعالى: نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى معالي الدكتور / محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود.”.

أوامر ملكية أخرى ليوم 28 / 12 / 1442 هجريًا

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه: الرقم: أ / 686 التاريخ: 28 / 12 / 1442هـ. بعون الله تعالى. نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ملك المملكة العربية السعودية. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين معالي الدكتور / أحمد بن عبد الكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.

السعودية تبني مسجد الملك سلمان بن عبد العزيز في جامعة إسلام أباد الإسلامية

ستبني المملكة العربية السعودية مسجد الملك سلمان بن عبد العزيز إلى جانب مركز بحثي وثقافي في الحرم الجامعي الجديد للجامعة الإسلامية الدولية (IIU) في إسلام أباد، حسبما قال رئيس المعهد لأراب نيوز يوم السبت. وقال الدكتور معصوم ياسينزاي: “قرر خادم الحرمين الشريفين بناء مسجد الملك سلمان بن عبد العزيز بسعة 12 ألف مصلي في الحرم الجديد للجامعة الإسلامية العالمية”. وتابع قائلاً: “لن يكون هذا مسجدًا فحسب، بل سيكون به مجمع ضخم به مركز بحثي وثقافي للعلماء والطلاب”، مضيفًا أنه سيكون هناك أيضًا مكتبة ومتحف إلى جانب قاعة احتفالات تحمل اسم ولي العهد محمد. بن سلمان.

المشروع دليل جديد على العلاقات السعودية الباكستانية القوية

وقال ياسينزاي إن المشروع دليل آخر على العلاقة السعودية الباكستانية القوية. سيركز مركز الأبحاث على اللغة العربية والثقافة الإسلامية والتراث. سيتم تجهيز المركز بالتكنولوجيا الرقمية لتقديم دورات اللغة العربية عبر الإنترنت من إسلام أباد إلى العالم بأسره “. كما أفاد أن باحثين من دول إسلامية أخرى سيقدمون أيضًا مساهمات فكرية للمركز. قال ياسينزاي: “في البداية، كان بناء المسجد سيكلف 500 مليون روبية”. “ولكن الآن تم أيضًا تضمين المركز البحثي والثقافي في المشروع مما سيزيد من تكلفته.” وأضاف أن النموذج المقترح للمسجد كان تمثيلاً استثنائياً للفن والعمارة الإسلامية.