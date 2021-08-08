تمويل للسعودي والمقيم والمتقاعد بدون كفيل غارم بالتقسيط الميسر 60 شهر

تمويل للسعودي والمقيم والمتقاعد فهو تمويل يصلح لمن يعيش في المملكة العربية السعودية ومتاح ذلك عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل التي قد حصلت على الكثير من الجوائز بسبب ما تقدمه من خدمات تمويلية ميسرة تخدم المجتمع السعودي وقد وفرت شركة اليسر للتمويل تمويل شخصي بالتقسيط الميسر الشهري لمدة 60 شهر بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل السعودي أي بدون ضامن سعودي بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل ويمتاز بالحصول عليه بأقساط ميسرة للتمويل الشخصي حتى مبلغ 300 ألف ريال سعودي بموافقة الكفيل لذلك يحتاج التمويل بعض الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على تمويل نقدي من شركة اليسر للتمويل في المملكة.

الشروط التي تحتاجها شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة

لابد من توفير كل الضوابط والمتطلبات الأساسية التي يحتاجها تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ومتاح الآن التمويل للسعودي والمقيم والمتقاعد ولكن بشروط وضوابط محددة سوف نوضحها للحصول على كافة المزايا التمويلية المتوفرة في الشركة :

يجب أن يبدأ عمر العميل المتقدم سواء كان مواطن سعودي أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة من 21 عام حتى 60 عام والمتقاعد حتى 70 عام للموافقة على تمويل الشركة. التمويل متاح للسعودي والمقيم والمتقاعد بشرط أن يمتلك السعودي دخل خمسة آلاف ريال سعودي ويمتلك المقيم دخل ستة آلاف ريال سعودي عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة. التمويل متاح حتى مائة ألف ريال سعودي بموافقة الشركة بدون الحاجة إلى كفيل غارم ولكن أكثر من ذلك بموافقة الكفيل حتى 300 ألف ريال سعودي. فترة العمل المطلوبة ثلاثة أشهر للسعودي الجنسية ويحتاج فترة عمل ستة أشهر للمقيم من الجنسيات المختلفة في السعودية.

متاح لجميع العملاء السعوديين والمقيمين والمتقاعدين حتى مبلغ 300 ألف ريال سعودي بشروط محددة اي يحتاج موافقة الكفيل السعودي الغارم.

تمويل إيضاً بدون الحاجه إلى كفيل سعودي حتى مبلغ 100 ألف ريال سعودي.

قرض كذلك بالتقسيط الميسر الشهري لمدة خمسة سنوات برعاية شركة اليسر للتمويل في السعودية.

تمويل متوافق مع تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

المزايا التمويلية التي منحها تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل