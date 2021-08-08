وظائف وزارة الدفاع talents.msd.med.sa بالسعودية لتعيين 2181 بالقطاع الصحي

وظائف وزارة الدفاع talents.msd.med.sa التق أعلنت الإدارة العامة للقطاع الصحي بالوزارة عن الحاجة لشغل 2181 وظيفة في القطاع الطبي التابع لمستشفيات الوزارة بالتخصصات المتميزة، حيث أعلنت الوزارة تعيين السعوديين بشكل أساسي في التخصصات المطلوبة بالعديد من المجالات في القطاع مع اتباع الشروط اللازمة واتباع جميع خطوات التسجيل.

وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية

حيث قامت الوزارة عبر موقعها الرسمي بالإعلان عن طرح 2181 وظيفة بالمستشفيات العسكرية في العديد من المجالات بالتخصصات والمهارات المتميزة للقبول فيها من الجنسين، حيث أعلنت الوزارة عن طلب جميع المجالات في المجال الطبي وأيضا التمريض، بينما طلبت عددا من التخصصات في تخصصات أخرى، وجعلت الأولوية في العمل للسعوديين وذلك لاستيعاب الأعداد من الطاقة البشرية والخريجين من العديد من التخصصات والمتميزين في المجال الطبي من الجنسية السعودية.

شروط التقديم بالوظائف المتاحة بمستشفيات وزارة الدفاع

تم طرح عدد من الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على العمل في القطاع الصحي بالمملكة، وخاصة في القطاع العسكري وكانت الشروط العامة كالتالي:

أن يكون المتقدمين من الجنسية السعودية حيث يجب أن يكون من اب وأم سعوديين.

يجب أن لا يكون من العاملين في قطاع حكومي أو خاص آخر.

ويكون المتقدم للعمل بالقطاع العسكري من التخصصات المتميزة والكفاءات العالية في العديد من التخصصات.

يتم الحصول على الشهادات المعتمدة على أن يتم تقديمها عند التسجيل في الموقع الإلكتروني.

يتم التشديد على ضرورة الحرص على صحة البيانات والشهادات المقدمة وإلا يتم تعريض المتقدمين للمساءلة القانونية.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

لا يكون لدى المتقدم للعمل بالقطاع العسكري جرائم مخلة بالشرف أو وظائف تم طرده منها لعدم الالتزام أو الأخطاء الطبية.

يتم التقديم والتسجيل على الرابط الرسمي للتسجيل والتابع لوزارة الدفاع.

موعد التسجيل في وظائف القطاع الصحي

يبدا التسجيل الإلكتروني للراغبين في العمل بالقطاع الطبي ابتداء من اليوم الأحد الثامن من شهر أغسطس 2021 الموافق 29 من ذي الحجة 1442 ويستمر التسجيل الإلكتروني حتى السابع من شهر سبتمبر 2021.

الوظائف المتاحة للعمل

تم النشر عبر تويتر عن الوظائف وكانت كالتالي:

تتمثل في الطب بجميع تخصصاته، والتمريض بجميع تخصصاته، والخدمات الطبية المساعدة وكذلك صيانة الطائرات، وجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية والإدارة المالية، والخدمات المساعدة وتقنية المعلومات، وإدارة المشاريع والتخطيط والتطوير، وفقا لوزارة الدفاع.

خطوات تسجيل وظائف وزارة الدفاع talents.msd.med.sa

أعلنت الوزارة أن التسجيل يكون تحت إشراف الوزارة على الرابط المخصص للتسجيل الإلكتروني، على أن يتم مراجعة جميع البيانات والوثائق المقدمة ويتم الإرسال للمتقدمين بعد انتهاء فترة التقديم والتسجيل، ويتم التسجيل بالخطوات التالية: