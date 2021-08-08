رابط وظائف الخدمات الطبية وزارة الدفاع السعودية 1443 للرجال والنساء talents.msd.med.sa

رابط وظائف الخدمات الطبية وزارة الدفاع السعودية، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الصحية بمختلف التخصصات، لعدد 2181 من الأماكن الشاغرة للرجال والنساء من الكفاءات بعدد من المناطق، ومن المتعارف عليه أن تقوم وزارة الدفاع بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها ضمن تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة لجلالة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في التطوير والتحديث في ظل مبادرة 2030 التي تسعي من خلالها المملكة تحسين مستوي معيشة المواطن السعودي، ورفع كفاءة العاملين وتوفير وظائف للكوادر بمختلف المجالات والاستفادة منهم لرفعة الوطن، وحرصاً منا على توفير المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرة تفصيلياً نعرض عليكم رابط موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة، للتسهيل على الراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة الدخول والتسجيل خلال الفترة المحددة للتقديم، وإليكم التفاصيل فيما يلي فتابعونا.

الدخول على الموقع الإلكتروني “talents.msd.med.sa“.

الضغط على تسجيل دخول.

النقر على أيقونة أنشي سيرتك الذاتية.

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رابط موقع الخدمات الطبية بوزارة الدفاع السعوديةموعد التقديم على وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع 1443

يبدأ التقديم من اليوم الأحد الموافق 29 ذي الحجة 1442 الموافق 8 أغسطس 2021، ويستمر حتي الثلاثون من شهر محرم 1443 الموافق 7 سبتمبر 2021، أو حتي الاكتفاء من التخصصات المطلوبة والعدد المحدد للوظائف الشاغرة.

الطب جميع التخصصات.

التمريض جميع التخصصات.

الخدمات الطبية المساعدة.

الجودة وسلامة المرضي.

الموارد البشرية.

الإدارة المالية.

إدارة المشاريع.

صيانة الطائرات.

الخدمات المساندة.

تقنية المعلومات.

التخطيط والتطوير.

المنطقة الشرقية. الوسطي. الغربية. الجنوبية. الشمالية.

التخصصات المطلوبةمناطق المستشفيات العسكرية المطلوب لها الوظائفوزارة الدفاع السعودية

هي حصن الأمان والدفاع داخلياً وخارجياً عن حدود الدولة، من أي اعتداء خارجي يهدد البلاد والعباد، وتضم عدد أفرع للقوات المسلحة السعودية وهي “القوات البحرية، الجوية، والبرية، الدفاع الجوي الملكي”، وتضم عدد من الهيئات على سبيل المثال “هيئة الاستخبارات العسكرية، مركز الدفاع الوطني، هيئة الأركان المشتركة”.

الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية

هي أحد أهم الإدارات التابعة لوزارة الدفاع السعودية، والتي تعمل على توفير عدد من الخدمات الطبية للعسكريين بمختلف فروع القوات المسلحة، من خلال العديد من الكوادر الطبية والصحية المدربة على أعلي مستوي لتقديم هذه الخدمات، كما تعمل على رفع كفاءة العاملين لديها من خلال العديد من الدورات التدريبية.