بدون كفيل عرض متميز تقسيط تويوتا فورتشنر 2021 في اكس 1 دفع رباعي أقل من 2200 ريال سعودي

لا يفوتك هذا العرض المتميز من شركة عبداللطيف جميل للتمويل. والذي يقدم تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2021 في اكس 1 دفع رباحي، بقسط شهري 2402 ريال سعودي. بدون دفعة أولى، والتقسيط يكون على ستين شهرًا. وتلك السيارة يبلغ سعرها في السوق السعودي نحو 151 ألف و 685 ريال سعودي.

عرض متميز تقسيط تويوتا فورتشنر 2021 في اكس 1 دفع رباعي أقل من 2200 ريال سعودي

هذا العرض مقدم بالتعاون مع عبد اللطيف جميل للتمويل الذي يقدم خدمة التمويل، وبإمكانك اختيار السيارة الانسب لك، ثم تعبئة نموذج طلب التقسيط، ومن ثم ارساله ليصل مباشرة إلى عبد اللطيف جميل للتمويل و عبد اللطيف جميل للتمويل، وبدورهم سيقومون بالتواصل معك بأقرب وقت لإبلاغك بالخطوات التالية لإكمال عملية التمويل. أو يمكنك الاتصال بشركة عبداللطيف جميل على رقم 800244221.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في اكس 1 دفع رباعي أقل من 2200 ريال سعودي

تتميز سيارة تويوتا فورتشنر 2021 في اكس 1 دفع رباعي بوجود لمحرك: 4.0 لتر، 6-اسطوانات القوة القصوى: 235 حصان / 5200 د.د العزم الأقصى 376 ن.م / 3800 د.د ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات. كذلك هي مزودة دفع رباعي مؤقت بدبل خفيف و ثقيل قفل دفرنس خلفي سعة خزان الوقود: 80 لتر كفاءة استهلاك الوقود: 9.6 كم/لتر الأبعاد طول – عرض – ارتفاع (مم): 4795 – 1855 – 1835 7 ركاب (شاملة السائق).

لماذا سيارات فورتشنر 2021 من تويوتا رائعة؟

عزيزي القاريء تعتبر سيارات فورتشنر 2021 من تويوتا من السيارات الرائعة لأنها سيارة متعددة الإستخدامات تلبي كافة احتياجاتك العملية في كافة الظروف. تمتع مع فورتشنر بتصميم قوي ومقصورة عملية.

عروض متميزة تقسيط تويوتا عبد اللطيف جميل 2021 لشهر اغسطس

قامت عبد اللطيف جميل للتمويل بإطلاق عرض جديد على سيارات تويوتا 2021, تويوتا 2022 في السعودية ابتداء من 01/08/2021 وينتهي بتاريخ 31/08/2021. السيارات المشمولة بالعرض هي تويوتا يارس 2021 واي شركات، تويوتا يارس 2021 واي، تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي 1.5, تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور 1.5, تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور فتحة سقف.

عروض خاصة تقسيط تويوتا عبد اللطيف جميل 2021 لشهر اغسطس

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