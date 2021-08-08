وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 572 مسلحا من طالبان خلال الساعات الـ24...

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، أن 572 مسلحا من حركة "طالبان" قتلوا في عمليات نفذتها القوات الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان على "تويتر"، صباح اليوم الأحد: "إن 572 من إرهابيي طالبان قتلوا، وجرح 309 آخرون نتيجة عمليات في ولايات ننكرهار، ولغمان، وغزنة، وبكتيكا، وقندهار ..." ومناطق أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن الغارات الجوية التي نفذتها قاذفات امريكية من نوع "بي 52" مساء أمس السبت اسفرت عن مقتل نحو 200 مسلح من حركة "طالبان".

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، فؤاد أمان، على حسابه في "تويتر"، بأن قاذفة من طراز "بي-52" تابعة لسلاح الجو الأمريكي شنت مساء يوم السبت غارات على مجموعة من قوات "طالبان" في مدينة شبرجان، مركز ولاية جوزجان، وألحقت بالحركة خسائر فادحة.