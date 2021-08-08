عاجل.. السودان ينفى الاتهامات الإثيوبية بالتدخل فى نزاع تيجراى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، قالت وزارة الخارجية السودانية إنهم مهتمون بحل أزمة إقليم تيجراى الإثيوبى حرصًا على الاستقرار الإقليمى، لافتًا إلى أن مبادرة رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك تهدف إلى تشجيع الأطراف الإثيوبية على حل أزمة تيجراى سلميًا.

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