إسبانيا تمدد الحجر الصحى للوافدين من 6 دول

جدة - نرمين السيد - مددت إسبانيا يوم السبت لـ10 أيام الحجر الصحى المفروض على الوافدين من 6 دول فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية التى تأثرت بشكل كبير بكوفيد-19 حتى الـ27 من أغسطس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.





وتعد هذه المرة الثانية التى تمدد فيها السلطات الإسبانية هذا الإجراء. وعلى الركاب القادمين الى إسبانيا من جنوب إفريقيا وناميبيا والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا أن يحجروا أنفسهم لعشرة أيام. وتعتبر هذه الدول الست "عالية الخطورة" بسبب ارتفاع نسبة الإصابات فيها. وأسفر فيروس كورونا حتى الآن عن وفاة أكثر من 82 ألف شخص فى إسبانيا حيث سجلت أيضا إصابة 4.5 مليون شخص.

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