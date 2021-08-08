السودان يستدعى سفيره بإثيوبيا بعد اتهامات أديس أبابا بالتدخل فى أزمة تيجراى

جدة - نرمين السيد - وامتدت المعارك خلال الأسابيع الماضية إلى إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيجراى الذى اندلع فيه قتال قبل 8 أشهر بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، واتهمت منظمات دولية جيش إثيوبيا الاتحادى بارتكاب جرائم حرب بحق أبناء الإقليم، قبل أن يعاود مقاتلوا تيجراى تنظيم صفوفهم وطرد وأسر قوات الجيش الإثيوبى، وإخراجهم من عاصمة الإقليم.

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