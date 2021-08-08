تعرف على نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2021 vte lb المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات

نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2021، نتابع معكم رابط نتائج الامتحانات المهنية في لبنان، حيث انتهى الطلاب والطالبات بالمدارس والمعاهد المهنية من امتحاناتهم منذ فترة قريبة، وتزايد البحث في الفترة الأخيرة عن نتائج الامتحانات الرسمية المهنية من قبل الطلبة وأولياء الأمور، وهذا بعد اقتراب موعد النتيجة بشكل رسمي، تابعونا للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

وقد أعلنت المديرية العامة للتعليم لمهني والتقني ان عملية تصحيح الامتحانات قد بدأت مباشرة منذ انتهاء الامتحانات، وقد قاربت عملية التصحيح والمراجعة من الانتهاء، ويتبقى بعدها فرز الدرجات ورصد درجات الطلاب إلكترونيا عبر الموقع، ومن ثم اعتمادها وظهورها بشكل رسمي للطلاب.

وهذا يعني أن ظهور درجات الامتحانات الرسمية المهنية قريب جدا، كما وأنه يمكن للطلاب معرفة نتائج امتحاناتهم بكل سهولة بشكل إلكتروني، وهذا عبر موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي بالجمهورية اللبنانية.

وقد أدى طلاب المدارس والمعاهد المهنية والتقنية امتحاناتهم في وسط اجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية وهذا لمنع انتشار فيروس كورونا، كما استطاع الطلاب أداء امتحاناتهم بنجاح على الرغم من الأوضاع الصعبة الحالية التي تمر بها لبنان.

نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2021

وستظهر نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان قريبا، والتي ينتظرها ويترقبها مئات الطلاب والطالبات بالمدراس والمعاهد المهنية والتقنية في لبنان، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن النتائج ستظهر في أسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، والتي قد شارفت على الانتهاء.

رابط نتائج الامتحانات المهنية vte lb

ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بكل سهولة إلكترونيا، وهذا عبر موقع المديرية الرسمي للتعليم المهني، حيث يمكن للطلاب والطالبات معرفة نتائج الاختبارات الخاصة بهم بكل سهولة فور ظهورها عن طريق اتباع الخطوات التالية: