أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل أكثر من 200 عنصر من حركة "طالبان" بغارات جوية أمريكية عنيفة على مواقع للحركة بولاية جوزجان بشمال البلاد.
ونفذت قاذفات أمريكية من طراز "بي 52"، مساء أمس السبت غارات على مواقع للحركة في أفغانستان، لوقف تقدمها بعد أن استولت على عدد من المناطق.
وسيطرت حركة "طالبان" أمس السبت، على مدينة شبرجان عاصمة ولاية جوزجان، وفق ما أعلن نائب حاكم ثاني ولاية تسقط عاصمتها في أيدي مسلحي "طالبان" في غضون أقل من 24 ساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل نحو 200 مسلح من ”طالبان” بغارات نفذتها قاذفات أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.