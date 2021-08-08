الهند تسجل 39070 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بالهند اليوم الأحد تسجيل 39070 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 31.93 مليون حالة. ووصل إجمالي الوفيات إلى 427862 بعد تسجيل 491 حالة وفاة. (

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