إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 203 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "وولد ميترز" المتخصص فى الاحصائيات أن عدد الاصابات بكورونا حتى صباح اليوم الأحد بلغ 202 مليون و978 ألفا و883 شخصا.

وأضاف الموقع أن عدد الوفيات بلغ 4 ملايين و299 الفا و649 حالة، فيما بلغ إجمالى المتعافين 182 مليونا و340 ألفا و322 حالة، وعدد الحالات النشطة 16 مليونا و338 ألفا و912 حالة.