سعر ومواصفات لامثيل لها سامسونج تطرح هاتفها Galaxy S20 Ultra بكاميرا رائعة وبطارية قوية

تحافظ شركة سامسونج على منافستها القوية بين شركات الهواتف الذكية حيث طرحت أخيرا درة إنتاجها من أفضل ما أنتجت هاتفها الذكي بإمكانيات خارقة بكامرا أكثر من رائعة وبطارية قوية تجعل منه هاتف لامثيل له في إمكانياته الهائلة بسعره المعقول في وجود هذه الإمكانيات العالية، ويعتبر هاتف سامسونج الجديد الـ S20 Ultra حيث يأتي ببطارية عملاقة 5000 مللي أمبير من أفضل الهواتف التي ظهرت أخيرا في الأسواق، كما أن الهاتف مدعوم بالكامل من Google Duo لجعل المكالمات الجماعية بشكل أفضل من السابق كما أعلنت شركة سامسونج عن شراكة قوية بين العديد من الشركات مثل Netflix وSpotify وXbox وMicrosoft ولعل أبرزها شركة جوجل فالهاتف مدعوم بالكامل بخدمات جوجل بلاي بعكس هاتف هواوي الـ Mate 30 Pro بالإضافة إلى قدومه بشاشة أكبر وبدقة أفضل بل وقد تفوقت على هواوي في الكاميرات بشكل خاص حيث تصل دقة الكاميرات إلى 108 بكسل مع كاميرا سيلفي 40 ميجا بيكسل، مع إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق إضافة كارت ميمورى فهو يدعم حتى 1 تيرابايت. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra : مواصفات هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra : وجاءت تفاصيل مواصفات سامسونج S20 Ultra Samsung كالأتي: يأتي الهاتف بأبعاد 166.9x76x8.8 ملم مع وزن 222 جرام . الهاتف مصنوع من الزجاج من الـ Gorilla Glass الجيل السادس مع إطار من المعدن . يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim . يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G . جوال سامسونج S20 Ultra Samsung مزود بنظام تشغيل اندرويد 10 و واجهة سامسونج الـ One UI 2 . الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 حتى متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة . الشاشة تأتي بشكل الثقب الـ Infinity O وتأتي الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X لتكون بمثابة الجيل الثاني من الشاشات الـ Dynamic السابقة في سلسلة الـ S10 فقد تم تحسين السطوع والمظهر بشكل أفضل والشاشة تأتي بمساحة 9 إنش بجودة الـ QHD+ بدقة 1440×3200 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 511 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9 مع وجود طبقة حماية من أحدث نوع الـ Corning Gorilla Glass الجيل السادس بالإضافة لدعم الشاشة إلى الـ HDR10+ وتدعم الشاشة خاصيتي الـ 60Hz والـ 120Hz ولكن في حالة استخدام الـ 120Hz سيقوم الهاتف بخفض دقة الشاشة إلى الـ FHD بدقة 1080 بكسل .. كما ان سامسونج عملت على تقليل انحناء اطراف الشاشة الـ Edge لتحسن من استخدام الهاتف بالايد . يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– كما يمكنك زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 1 تيرا بايت ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية .

– الذاكرة الصلبة تأتي من نوع UFS 3.0 والذاكرة العشوائية تأتي من نوع LPDDR5 . أما عن الأداء فالإصدار الذي سوف يتم توفيره في مصر يأتي بمعالج سامسونج الأحدث هذا العام حيث يأتي المعالج من نوع الـ Exynos 990 بتكنولوجيا الـ 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G77 MP11 . الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وتدعم الكاميرا الأمامية التصوير الـ 4K بدقة 2160 بكسل 30 و60 إطار في الثانية . الكاميرا الخلفية أكثر ما يميز هذا الهاتف حيث تأتي الكاميرا الخلفية بكاميرا رباعية بارزة عن ظهر الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS والكاميرا الثانية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.6 وهي الخاصة بالتقريب الـ Telephoto يصل الي 10X حقيقي وحتى 100X ديجتال بمساعدة الذكاء الاصطناعي وهي تدعم الـ OIS أيضا والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير العريض الـ Ultra Wide وتصوير الفيديوهات بأقصى تثبيت ممكن من طريق الـ Super Steady video أما الكاميرا الأخيرة فتأتي بدقة 0.3 ميجا بكسل وهي كاميرا TOF وهي الخاصة بالتصوير ثلاثي الأبعاد وعمل العزل بالإضافة إلى فلاش خلفي أحادي من نوع ليد بالإضافة إلى دعم الهاتف إلى الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج ، ويتميز سامسونج S20 Ultra Samsung بصوته المجسم دولبي انموس والنقى جدا فهو يشبه الى حد كبير النظا الصوتى الموجود بـ سامسونج نوت 10، السماعات الخارجية تأتي بصوت استيريو . كما يدعم بقية المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي. الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . كما يدعم تصوير الفيديوهات حيث يدعم هاتف S20 Ultra تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بدقة 3240 بكسل بمعدل التقاط 24 إطار في الثانية كما يدعم تصوير الفيديوهات الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم تصوير الفيديوهات الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و240 إطار في الثانية . وسائل الأمان: يدعم الهاتف مستشعر البصمة وتأتي مدمج بالشاشة ويأتي المستشعر بالموجات فوق الصوتية الـ Ultrasonic مثل الموجودة في الـ S20 Plus .. كما يدعم Face Unlock . البلوتوث يأتي بالإصدار الأحدث الـ 5.0 كما يدعم الـ A2DP, LE, aptX . يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO . منفذ الـ USB يأتي من نوع الـ Type C . موبايل سامسونج S20 Ultra Samsung مزود بمستشعر البصمة بالموجات الفوق صوتية وموجود أسفل الشاشة كما يدعم ايضا الماسح الضوئى للوجه Face Unlock . يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10.0 مع واجهة سامسونج الـ One UI 2 . يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الرمادي . مميزات Samsung Galaxy S20 Ultra : مميزات Samsung Galaxy S20 Ultra : وجاءت تفاصيل مميزات سامسونج S20 Ultra Samsung كالأتي: التقريب حتى 100 مرة أثناء التصوير بالكاميرا الزوم .

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K .

ذاكرة عشوائية كبيرة جداً تعطيك مرونة في فتح الكثير من التطبيقات ولكن فعلياً هل سنحتاج إلى كل هذه المساحة بالأخص مع قدومها من نوع LPDDR5 .

كاميرات قوية جداً قادرة على المنافسة وكاد تكون الأفضل في 2020 .. مع كاميرا سيلفي مميزة 40 ميجا بيكسل .

شاشة ممتازة وكبيرة و بدقة عالية و معدل تحديث 120 هرتز .

بطارية كبيرة جداً والتي يتم توفيرها لأول مرة بهذه السعة في سلسلة الـ S .

يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط حيث ستتمكن من شحن هاتفك من 0% إلى 100% خلال 74 دقيقة بالكامل ولكن للأسف الشاحن المرفق 25 واط فقط .

أداء المعالج مقبول ولكن كنا نفضل أن يتم توفير المعالج الـ Snapdragon 865 فمعالجات كوالكم أقوى من حيث الأداء . بطارية 5000مللى امبير بطارية 5000مللى امبير من مميزات سامسونج S20 Ultra Samsung تمتعه ببطارية قوية جدا تبلغ 5000 أمبير لتصمد مع المستخدم قرابة اليوم أكثر فى حال الاستخدام المتوسط، بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط ، كما تدعم البطارية الشحن اللاسلكي العكسي 9 واط . عيوب موبايل Samsung Galaxy S20 Ultra : عيوب موبايل Samsung Galaxy S20 Ultra : وجاءت تفاصيل عيوب سامسونج S20 Ultra Samsung كالأتي: ارتفاع سعر الهاتف بشكل كبير وثقل حجمه. لا يوجد منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعت الأذن. لا توجد لمبه اشعارات ولكن لا مشكلة مع وجود خاصية بديلة وهي Always on Display لا يدعم الجيل الخامس فى النسخة العربية. ألوان محددة لونين فقط. بروز كبير فى شكل الكاميرات. لا يمكن استخدام شريحيتين وكارت ميمورى فى نفس الوقت. الشاشة كبيرة جداً في اليد وستحتاج إلى بعض الوقت للاعتياد عليها . سعر هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra : سعر هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra : السعر للنسخة 128 جيجا مع 12 جيجا رام حوالي 18 الف سعر ومواصفات لامثيل لها سامسونج تطرح هاتفها Galaxy S20 Ultra بكاميرا رائعة وبطارية قويةجنية و الهاتف بمعالج اكسينوس. مكونات علبة سامسونج S20 Ultra Samsung هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra

طبقة حماية على الشاشة.

رأس الشاحن بقوة 25 واط.

سلك USB من نوع Type C

دبوس معدني.

سماعات الأذن بمنفذ الـ Type C من شركة AKG

كتيب التعليمات ويوضح كيفية إستخدام الهاتف.

جراب ظهر شفاف لحماية ظهر الهاتف . مكونات علبة سامسونج S20 Ultra Samsung الوسوم

تحافظ شركة سامسونج على منافستها القوية بين شركات الهواتف الذكية حيث طرحت أخيرا درة إنتاجها من أفضل ما أنتجت هاتفها الذكي بإمكانيات خارقة بكامرا أكثر من رائعة وبطارية قوية تجعل منه هاتف لامثيل له في إمكانياته الهائلة بسعره المعقول في وجود هذه الإمكانيات العالية، ويعتبر هاتف سامسونج الجديد الـ S20 Ultra حيث يأتي ببطارية عملاقة 5000 مللي أمبير من أفضل الهواتف التي ظهرت أخيرا في الأسواق، كما أن الهاتف مدعوم بالكامل من Google Duo لجعل المكالمات الجماعية بشكل أفضل من السابق كما أعلنت شركة سامسونج عن شراكة قوية بين العديد من الشركات مثل Netflix وSpotify وXbox وMicrosoft ولعل أبرزها شركة جوجل فالهاتف مدعوم بالكامل بخدمات جوجل بلاي بعكس هاتف هواوي الـ Mate 30 Pro بالإضافة إلى قدومه بشاشة أكبر وبدقة أفضل بل وقد تفوقت على هواوي في الكاميرات بشكل خاص حيث تصل دقة الكاميرات إلى 108 بكسل مع كاميرا سيلفي 40 ميجا بيكسل، مع إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق إضافة كارت ميمورى فهو يدعم حتى 1 تيرابايت. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra : مواصفات هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra : وجاءت تفاصيل مواصفات سامسونج S20 Ultra Samsung كالأتي: يأتي الهاتف بأبعاد 166.9x76x8.8 ملم مع وزن 222 جرام . الهاتف مصنوع من الزجاج من الـ Gorilla Glass الجيل السادس مع إطار من المعدن . يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim . يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G . جوال سامسونج S20 Ultra Samsung مزود بنظام تشغيل اندرويد 10 و واجهة سامسونج الـ One UI 2 . الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 حتى متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة . الشاشة تأتي بشكل الثقب الـ Infinity O وتأتي الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X لتكون بمثابة الجيل الثاني من الشاشات الـ Dynamic السابقة في سلسلة الـ S10 فقد تم تحسين السطوع والمظهر بشكل أفضل والشاشة تأتي بمساحة 9 إنش بجودة الـ QHD+ بدقة 1440×3200 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 511 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9 مع وجود طبقة حماية من أحدث نوع الـ Corning Gorilla Glass الجيل السادس بالإضافة لدعم الشاشة إلى الـ HDR10+ وتدعم الشاشة خاصيتي الـ 60Hz والـ 120Hz ولكن في حالة استخدام الـ 120Hz سيقوم الهاتف بخفض دقة الشاشة إلى الـ FHD بدقة 1080 بكسل .. كما ان سامسونج عملت على تقليل انحناء اطراف الشاشة الـ Edge لتحسن من استخدام الهاتف بالايد . يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– كما يمكنك زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 1 تيرا بايت ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية .

– الذاكرة الصلبة تأتي من نوع UFS 3.0 والذاكرة العشوائية تأتي من نوع LPDDR5 . أما عن الأداء فالإصدار الذي سوف يتم توفيره في مصر يأتي بمعالج سامسونج الأحدث هذا العام حيث يأتي المعالج من نوع الـ Exynos 990 بتكنولوجيا الـ 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G77 MP11 . الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وتدعم الكاميرا الأمامية التصوير الـ 4K بدقة 2160 بكسل 30 و60 إطار في الثانية . الكاميرا الخلفية أكثر ما يميز هذا الهاتف حيث تأتي الكاميرا الخلفية بكاميرا رباعية بارزة عن ظهر الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS والكاميرا الثانية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.6 وهي الخاصة بالتقريب الـ Telephoto يصل الي 10X حقيقي وحتى 100X ديجتال بمساعدة الذكاء الاصطناعي وهي تدعم الـ OIS أيضا والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير العريض الـ Ultra Wide وتصوير الفيديوهات بأقصى تثبيت ممكن من طريق الـ Super Steady video أما الكاميرا الأخيرة فتأتي بدقة 0.3 ميجا بكسل وهي كاميرا TOF وهي الخاصة بالتصوير ثلاثي الأبعاد وعمل العزل بالإضافة إلى فلاش خلفي أحادي من نوع ليد بالإضافة إلى دعم الهاتف إلى الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج ، ويتميز سامسونج S20 Ultra Samsung بصوته المجسم دولبي انموس والنقى جدا فهو يشبه الى حد كبير النظا الصوتى الموجود بـ سامسونج نوت 10، السماعات الخارجية تأتي بصوت استيريو . كما يدعم بقية المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي. الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . كما يدعم تصوير الفيديوهات حيث يدعم هاتف S20 Ultra تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بدقة 3240 بكسل بمعدل التقاط 24 إطار في الثانية كما يدعم تصوير الفيديوهات الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم تصوير الفيديوهات الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و240 إطار في الثانية . وسائل الأمان: يدعم الهاتف مستشعر البصمة وتأتي مدمج بالشاشة ويأتي المستشعر بالموجات فوق الصوتية الـ Ultrasonic مثل الموجودة في الـ S20 Plus .. كما يدعم Face Unlock . البلوتوث يأتي بالإصدار الأحدث الـ 5.0 كما يدعم الـ A2DP, LE, aptX . يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO . منفذ الـ USB يأتي من نوع الـ Type C . موبايل سامسونج S20 Ultra Samsung مزود بمستشعر البصمة بالموجات الفوق صوتية وموجود أسفل الشاشة كما يدعم ايضا الماسح الضوئى للوجه Face Unlock . يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10.0 مع واجهة سامسونج الـ One UI 2 . يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الرمادي . مميزات Samsung Galaxy S20 Ultra : مميزات Samsung Galaxy S20 Ultra : وجاءت تفاصيل مميزات سامسونج S20 Ultra Samsung كالأتي: التقريب حتى 100 مرة أثناء التصوير بالكاميرا الزوم .

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K .

ذاكرة عشوائية كبيرة جداً تعطيك مرونة في فتح الكثير من التطبيقات ولكن فعلياً هل سنحتاج إلى كل هذه المساحة بالأخص مع قدومها من نوع LPDDR5 .

كاميرات قوية جداً قادرة على المنافسة وكاد تكون الأفضل في 2020 .. مع كاميرا سيلفي مميزة 40 ميجا بيكسل .

شاشة ممتازة وكبيرة و بدقة عالية و معدل تحديث 120 هرتز .

بطارية كبيرة جداً والتي يتم توفيرها لأول مرة بهذه السعة في سلسلة الـ S .

يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط حيث ستتمكن من شحن هاتفك من 0% إلى 100% خلال 74 دقيقة بالكامل ولكن للأسف الشاحن المرفق 25 واط فقط .

أداء المعالج مقبول ولكن كنا نفضل أن يتم توفير المعالج الـ Snapdragon 865 فمعالجات كوالكم أقوى من حيث الأداء . بطارية 5000مللى امبير بطارية 5000مللى امبير من مميزات سامسونج S20 Ultra Samsung تمتعه ببطارية قوية جدا تبلغ 5000 أمبير لتصمد مع المستخدم قرابة اليوم أكثر فى حال الاستخدام المتوسط، بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط ، كما تدعم البطارية الشحن اللاسلكي العكسي 9 واط . عيوب موبايل Samsung Galaxy S20 Ultra : عيوب موبايل Samsung Galaxy S20 Ultra : وجاءت تفاصيل عيوب سامسونج S20 Ultra Samsung كالأتي: ارتفاع سعر الهاتف بشكل كبير وثقل حجمه. لا يوجد منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعت الأذن. لا توجد لمبه اشعارات ولكن لا مشكلة مع وجود خاصية بديلة وهي Always on Display لا يدعم الجيل الخامس فى النسخة العربية. ألوان محددة لونين فقط. بروز كبير فى شكل الكاميرات. لا يمكن استخدام شريحيتين وكارت ميمورى فى نفس الوقت. الشاشة كبيرة جداً في اليد وستحتاج إلى بعض الوقت للاعتياد عليها . سعر هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra : سعر هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra : السعر للنسخة 128 جيجا مع 12 جيجا رام حوالي 18 الف سعر ومواصفات لامثيل لها سامسونج تطرح هاتفها Galaxy S20 Ultra بكاميرا رائعة وبطارية قويةجنية و الهاتف بمعالج اكسينوس. مكونات علبة سامسونج S20 Ultra Samsung هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra

طبقة حماية على الشاشة.

رأس الشاحن بقوة 25 واط.

سلك USB من نوع Type C

دبوس معدني.

سماعات الأذن بمنفذ الـ Type C من شركة AKG

كتيب التعليمات ويوضح كيفية إستخدام الهاتف.

جراب ظهر شفاف لحماية ظهر الهاتف . مكونات علبة سامسونج S20 Ultra Samsung

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات لامثيل لها سامسونج تطرح هاتفها Galaxy S20 Ultra بكاميرا رائعة وبطارية قوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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