مقتل 5 أطفال فى حريق داخل سكن بولاية إلينوى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية السبت، أن السلطات الأمريكية عثرت على طفلين متوفيين بالفعل حين دخولها الشقة و3 آخرين كان قد فقدوا الوعى قبل مجيئهم.
وأضافت أن اثنين من الأطفال هؤلاء جرى الإعلان عن وفاتهم بمجرد نقلهم إلى الخارج، والثالث توفى فى المستشفى، مشيرة إلى أن أعمارهم الضحايا تترواح ما بين عامين وتسعة.
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