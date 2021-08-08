موعد عودة الإداريين والمعلمين التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

موعد عودة الإداريين والمعلمين 1443، بداية العام الدراسي الجديد في السعودية، كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن تفاصيل التقويم الدراسي للعام الجديد 1443، حيث حددت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وتاريخ إجازة منتصف العام ، وامتحانات نهاية العام، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية تفاصيل التقويم الدراسي مع مراعاة جميع الاحتياطات والتدابير التحفيزية وشكاوى أولياء الأمور بشأن مواعيد الامتحانات وشهر رمضان المبارك، حيث أصدر الملك سلمان مرسومًا ملكيًا بتعديل بعض القرارات بحيث يتم الانتهاء من المراجعات بعد شهر رمضان وعطلة عيد الفطر ، وكذلك مراعاة التغيرات الناتجة عن تفشي وباء كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والكوادر التعليمية، ونقدم لكم قراءنا الأعزاء كل تفاصيل موعد بداية العام الدراسي الجديد في السعودية 1443، وموعد عودة الإداريين والمعلمين فتابعونا عبر موقع ثقفني.

موعد عودة الإداريين والمعلمين

إجازة الكادر الإداري والتعليمي بالمملكة تبدأ بعد إتمام إجراءات التصحيح لامتحانات الثانوية وإعلان النتائج النهائية للطلاب، ويتم تحديد موعد عودة هيئة التدريس للمؤسسات التعليمية على مستوى المملكة يوم الاثنين 14 محرم 1443 هـ الموافق 23 أغسطس 2021 م ،عندما تبدأ عودة الإداريين والموظفين التربويين إلى جميع المدارس ومقار الوزارة قبل أيام قليلة من عودة الطلاب إلى مدارسهم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد وإعداد الخطط اللازمة لاستقبال جميع الطلاب، والبدء في الدراسة للعام الجديد.

بداية العام الدراسي الجديد في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عبر موقعها الرسمي عن التقويم للعام الدراسي الجديد 1443والذي يحتوي على تفاصيل بدء الدراسة ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي ونهاية العام، ليصبح عدد أيام الدراسة 179 يومًا وبحسب الوزارة فإن تاريخ بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد هو 29 أغسطس 2021 الموافق 21 محرم 1443، وقد وضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ أنه في حال التأجيل بسبب الظروف الحالية التي تمر بها المملكة من جراء انتشار وباء كورونا سيتم التواصل والإعلان عن ذلك.

جدول التقويم الدراسي السعودي 1443

وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة خطة دراسية والذي سيتم فيها توضيح الخطة الزمنية لعودة الإداريين والعاملين إلى المؤسسات التعليمية وكذلك الطلاب حيث وضعت الوزارة الجدول التقويمي والذي شمل آلاتي كما موضح بالصور.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم أعلنت أن موعد بدء الدراسة للطلاب والطالبات هو يوم 21 محرم 1443 وذلك لكافة جميع المراحل التعليمية بالمملكة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت مؤخرًا ضرورة سرعة حصول الطلاب وجميع الكوادر التعليمية والعاملين بالتعليم على لقاح فيروس كورونا المستجد قبل تاريخ 22-12-1442، كشرط لدخول المدارس والمؤسسات التعليمية وأوضحت أن القرار يأتي حرصا على صحة وسلامة الجميع، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443.

وزارة التربية والتعليم موعد عودة الإداريين والمعلمين

وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية خطة للعام الدراسي الجديد 1443 وفق الجدول الزمني الذي حددته لجنة الإشراف والذي سوف يتم توضيحه عبر الصور التالية، كما يمكنك زيارة موقع وزارة التربية والتعليم السعودية للاستعلام عن الخطة الدراسية 1443.

تحديثات الوزارة لبداية العام الدراسي الجديد 1443

تعديل الفقرة رقم الثالث عشر من التقويم الدراسي بحيث تتم عودة الموظفين من المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام، باستثناء تدريس المعلمين مع العلم أن كل مدرسة لديها ضابط ارتباط للاتصال عندما الحاجة، والجهات ذات الصلة في إدارات التعليم تتلقى أسمائهم وأرقام هواتفهم ورسائل بريدهم الإلكتروني، وميعاد اجازة عيد الفطر ستكون بداية من اليوم 14 من شهر رمضان المبارك عام 1443 في جميع مدارس المملكة، والذي سيأتي في شهر ابريل 2022

وبتاريخ 12-12-1442، تم أيضًا تعديل الفقرة رقم الخامس عشر بحيث تتم عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع مستويات العام الدراسي في الأول من سبتمبر 2021، أي في 24 محرم للعام الهجري 1443.

كما تم تغيير مواعيد الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية غير المدرسية لتصبح إجازة سنوية تبدأ في نهاية ساعات عملهم يوم الاثنين 8-9-1443 الموافق 13 مايو.