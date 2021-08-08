موعد اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1443 قطر والدول العربية

موعد اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1443 قطر حيث يتسائل الكثير من المواطنين عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وهي التي يتم تحديدها عند ثبوت رؤية هلال شهر محرم حيث أنه أول شهر في السنة الهجرية وتعتبر دول العالم الإسلامي رأس السنة الهجرية من المناسبات الدينية التي يجب أن يحتفل بها المسلمين ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح كافة الأمور التي تخص إجازة رأس السنة الهجرية في دولة قطر والوطن العربي.

موعد اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1443 قطر

في يوم الإثنين 9/8/2021م ؛ حيث يحتفل العديد من دول العالم الإسلامي بمناسبة رأس السنة الهجرية وجاء في ذهن بعض من الأشخاص إذا كانت قطر من الدول التي تحتفل برأس السنة الهجرية أم لا ولقد تبين أن دولة قطر من الدول التي تمنح إجازات قليلة وهذه الإجازات تتمثل في إجازة يومي الجمعة والسبت واليوم الوطني لدولة قطر وأيضاً إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الرياضي للدولة ورغم ذلك فيوجد الكثير من السفارات القطرية التي تتواجد في الدول العربية تحتفل برأس السنة الهجرية ومن هذه السفارات سفارة قطر المتواجدة في سلطنة عمان وتم فيها تحديد يوم الإجازة على أن تكون في أول شهر محرم للعام الجديد ١٤٤٣ه‍.

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة ١٤٤٣ في قطر

فيما يخص متى موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1443 في قطر ؛ قهو سوف يكون تبع التقويم الذي يخص دولة قطر ولذلك فإن الموعد الذي تم تحديده سوف يكون يوم الإثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام ٢٠٢١ (٩/ ٨ /٢٠٢١)م وهو الموافق لليوم الأول من شهر محرم للعام الهجري الجديد (١/ ١/ ١٤٤٣)ه‍.

الإجازات الرسمية في دولة قطر

وكما ذكرنا من قبل أن دولة قطر من الدول التي تقوم بمنح إجازات قليلة وهذه الإجازات تتمثل في أيام العطلات الرسميه وهم يومي الجمعة والسبت وإجازات أخرى تتمثل في الآتي.

إجازة اليوم الرياضي لدولة قطر وهو يكون في يوم التاسع من شهر فبراير.

إجازة اليوم الوطني للدولة وهو يكون في يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر.

وإجازة عيد الفطر.

إجازة عيد الأضحى المبارك.

رأس السنة الهجرية

ينتظر المسلمين في شتى بقاع الأرض قدوم رأس السنة الهجرية وهي مناسبة إسلامية وتعطي معاني ودلالات كثيرة وتأتي رأس السنة الهجرية في أول أيام شهر محرم وتبدأ السنة الهجرية الجديدة مع ثبوت هلال شهر محرم وذلك تبعاً للتقويم الهجري الذي تم العمل به في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون قد تعرفنا بوضوح شامل على موعد اجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1443 قطر وتعرفنا أيضاً على بعض الأمور التي تخص رأس السنة الهجرية في دولة قطر وبوجه عام.