البرازيل تسجل أكثر 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وسجلت البلاد حتى الآن 20.151.779 إصابة منذ بدء الوباء، فى حين ارتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 562.752 حالة وفقا لبيانات الوزارة.

وتشهد البرازيل ثالث أسوأ انتشار للفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد حالات الوفاة بعد الولايات المتحدة.