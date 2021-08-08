كيفية التسجيل في منصة قادة المستقبل 1443. وهي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التعليم السعودي للاستثمار بالكفاءات المتخصصة في قطاع التعليم. وقامت المنصة على مبدأ تكافؤ الفرص لاستقطاب واختيار الكفاءات الوطنية لشغل المناصب القيادية بوزارة التعليم وسوف نتعرف بالسطور المُقبلة على طريقة التسجيل وإنشاء حساب في منصة قادة المستقبل.

منصة قادة المستقبل

أطلقت وزارة التعليم السعودي منصة قادة المستقبل 1-8-2021 من أجل اختيار القيادات التعليمية والترشح للمناصب القيادة بالوزارة حسب معايير الترشح المحددة، وهي أحد المشاريع الوطنية الواعدة التي تتيح فرصة للكوادر الأكاديمية والتربوية لشغل المناصب القيادية بالوزارة اعتمادًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

أهداف منصة قادة المستقبل

تسعى الوزارة من خلال المنصة من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

الاستثمار في رأس المال البشري.

تحديد كل المؤهلين على مسار واحد لتوفير الفرص على نحو متكافئ.

الاستفادة من خبرات كل المرشحين.

تعزيز المنافسة من أجل استكشاف القيادات لشغل المراكز القيادية بالمملكة.

تقديم الفرص القيادة لذوات الخبرة.

الاستفادة من كافة المرشحين مستقبلًا لصناعة مستقبل تعليمي تنافسي لتحقيق التطلعات الحكومية وفقًا لرؤية 2030 والعمل على تنمية القدرات البشرية.

قم بالولوج مباشرة لمنصة قادة المستقبل.

النقر على أيقونة ابدأ الآن بالصفحة الرئيسية.

اختر أيقونة التسجيل أعلى الصفحة أدخل البريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية، لو كانت المتقدم مقيم إدخال رقم الإقامة.

ثم النقر على زر التالي وإدخال بيانات المستخدم المطلوبة الاسم الأول واسم الأب والعائلة والاسم باللغة الإنجليزية، وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

ثم النقر على التالي وسوف يتم عرض البريد الإلكتروني كاسم للمستخدم. ثم اختر طريقة إرسال رمز التحقق من الطرق المتاحة.

ثم النقر على التالي وإدخال رمز التحقق المُرسل ثم النقر على حفظ.

كيفية التسجيل في منصة قادة المستقبل 1443تسجيل الدخول منصة قادة المستقبل

يمكن تسجيل الدخول لمنصة قادة المستقبل بأكثر من طريقة على النحو الآتي: