اسعار البنزين الجديدة في السعودية أسعار شهر أغسطس 2021 وفقا لأرامكو

اسعار البنزين الجديدة في السعودية، ترتفع مؤشرات البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك من أجل الاستعلام عن اسعار البنزين الجديدة في السعودية الخاصة بشهر أغسطس لعام 2021، وذلك حيث تقوم شركة أرامكو وهي الشركة التي تختص بكل شيء خاص بالبنزين في والنفط في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تقوم بالإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين بشكل شهر وبالتحديد في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد وذلك حيث تقوم بالإعلان عن الأسعار ليتم العمل بها من يوم الحادي عشر من الشهر وحتى يوم العاشر من الشهر الجديد، ونتابع معكم في هذا المقال كافة الأخبار والمعلومات والتفاصيل الخاصة بإعلان شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة للبنزين.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية

كانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن الأسعار الخاصة بالبنزين ومشتقاته لشهر يوليو لعام 2021 في اليوم العاشر من الشهر وذلك حيث تم العمل بها في جميع المحطات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في اليوم التالي مباشرة، وكانت هذه الأسعار كالآتي:

سعر لتر واحد من بنزين 95 هو 2.33 ريال سعودي. كما أن سعر لتر واحد من بنزين 91 في المملكة العربية السعودية هو 2.18 ريال سعودي. أما عن سعر لتر واحد من الديزل فهو 0.52 ريال سعودي. وسعر اللتر الواحد من البنزين المسال هو 0.75 ريال سعودي. سعر اللتر الواحد من الكيروسين هو 0.70 ريال سعودي.

تعرف على اسعار البنزين الجديدة في السعودية

كما أن شركة أرامكو قد أعلنت في بيان أصدرته عبر الصفحة الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي على أن الإعلان عن اسعار البنزين الجديدة في السعودية الخاصة بشهر أغسطس 2021 سيتم في يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 أغسطس 2021، كما أعلنت أيضًا أن هذه الأسعار الجديدة سيتم العمل بها في يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر أغسطس في جميع محطات الوقود داخل المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أيضا أن تأتي هذه الأسعار مقاربة جدًا لأسعار البنزين في شهر يوليو الماضي الذي أعلنته الشركة في وقت سابق.