Link التسجيل في حساب المواطن 2021 خطوات إنشاء حساب جديد عبر موقع ca.gov.sa

التسجيل في حساب المواطن، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من أجل الاستعلام عن التسجيل في حساب المواطن، وذلك حيث يُعد حساب المواطن واحد من أكثر البرامج أهمية في المملكة العربية في الفترة الأخيرة حيث تقدم الحكومة السعودية دعم مادي لكافة المواطنين مستحقي الدعم المادي في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل عيش حياة كريمة والتغلب على كافة الظروف المالية الصعبة والظروف التي أدت إلى توقف المشروعات والأعمال والتي تسببت في عدم الخروج من المنزل وذلك كله بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم كله والذي أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية في العالم كله.

آلية التسجيل في حساب المواطن

تم إنشاء هذا الحساب في عام 2017 بتوجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وذلك بهدف توفير حياة كريمة لكافة المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومعاونة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار في المياه والطاقة والكهرباء وغلاء جميع الأسعار وزيادة المصروفات، وذلك حيث قررت الحكومة السعودية فتح باب التسجيل في حساب المواطن لكافة الأسر الفقيرة التي يمكنها التسجيل للحصول على دعم مادي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حيث يتم صرف الدفعات الجديدة في يوم 10 من كل شهر ميلادي جديد، وهناك عدد من الأوراق والشروط التي يجب أن تتوافر أثناء التقديم في الحساب وهي:

يجب تقديم بطاقة الأحوال الخاصة بالمواطن سواء للعاطلين أو العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص. يجب أن لا يتجاوز راتب المواطن عن 2000 ريال سعودي. كما يجب أن يتم تقديم كارت العائلة أو الهوية الوطنية السعودية. تقديم وثيقة خاصة بالمعلومات الخاصة بالدخل الإضافي. تقديم الرقم الخاص بالحساب البنكي في جالة وجوده.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يمكن لكافة المواطنين المتوافر بهم كافة الشروط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط تسجيل حساب المواطن الإلكتروني.

الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد منها بشكل صحيح.

يتم إرسال رسالة نصية على رقم الموبايل بها الرقم السري.

يتم الدخول مرة أخرى وتدوين كافة البيانات المطلوبة.

كتابة الحساب البنكي المراد التحويل عليه.

قدمنا لكم خطوات الاستعلام عن حساب المواطن، وايضا خطوات تسجيل وانشاء حساب جديد في هذا البرنامج الخاص بالدعم، والذي قدم العديد من المبالغ المستحقة لعدد كبير من المستوفين للشروط الموضوعة من قبل المسؤولين عن البرنامج، وقد تم صرف اربع وأربعين دفعة سابقة من ذلك الدعم، لذلك هو يعد من أفضل وأرقى برامج الدعم في المملكة العربية السعودية.