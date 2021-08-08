انهيار سد كندية الجديد بمحلية مليط فى السودان

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جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة السودانية، وقف المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بشمال دافور المهندس عبدالشافع عبدالله آدم -خلال زيارة التفقدية التى قام بها، الجمعة إلى منطقة كندية، بوحدة الصياح الإدارية التابعة إلى محلية مليط- على الأسباب الفنية والهندسية التى أدت إلى انهيار سد المياه الجديد الذى أنشاته شركة البيان للإنشاءات وبدعم من منظمة كوبى الإيطالية، والذى أنشأته فى إطار تنفيذ مشروعات حصاد المياه بالمناطق الريفية بالولاية.
وقال المدير العام للبنى التحتية إن وزارته ستقوم باستدعاء منظمة كوبى العالمية الداعمة وشركة البيان المنفذة لاستجلاء موقفهما حول عدم التزامهم بتشييد سد كندية وفق التصاميم والمواصفات الهندسية الواردة فى العقد المبرم.
فيما ناشد ممثلوا قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات بوحدة الصياح الإدارية حكومة الولاية والجهات ذات الصلة بحفظ حقوق مواطنى المنطقة فى الحصول على المياه واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه منظمة كوبى وشركة البيان.
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