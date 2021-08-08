باريس سان جيرمان يبدأ الدوري الفرنسي بالانتصار

بدأ باريس سان جيرمان دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بالفوز 2-1 على ملعب تروا الصاعد حديثا، السبت، وسط توقعات بقرب انضمام ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ست مرات.

وسيعقد ميسي مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، الأحد، بعد إعلان برشلونة الأسبوع الماضي رحيل المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 34 عاما عن النادي.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ميسي في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، بعدما قال جوان لابورتا، رئيس برشلونة، إن النادي اضطر للتخلي عن ميسي لأن راتبه المرتفع إلى جانب القواعد المالية الصارمة في الدوري الإسباني، يمكن أن تعرض مستقبل النادي للخطر.

وكان ماوريسيو بوكيتينو، مدرب سان جيرمان، قد قال قبل المباراة، إن نادي العاصمة الفرنسية يقيم إمكانية التعاقد مع ميسي.

وأضاف المدرب الأرجنتيني بعد الفوز بصعوبة: "سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة. حافظ اللاعبون على تركيزهم. لم نبدأ المباراة بشكل جيد، وأهدرنا الكثير من الفرص".

وتابع: "لكن يجب علينا الإشادة بتروا بعدما جعل الأمور صعبة علينا وبذل جهدا هائلا. كنا نود الفوز 5-صفر، لكن سنتعامل مع ما تحقق".

وأثبتت التكهنات حول ميسي أنها شغلت أذهان لاعبي سان جيرمان في بداية المباراة على ملعب تروا الذي تقدم بشكل مفاجئ في الدقيقة التاسعة عبر ضربة رأس من وليد الحجام سكنت شباك الحارس كيلور نافاس بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ديلان تشامبست.

لكن الفريق الزائر، الذي فقد لقب الدوري الموسم الماضي لصالح ليل، رد بثنائية سريعة عندما أدرك الوافد المغربي الجديد أشرف حكيمي التعادل في الدقيقة 19 قبل أن يسجل ماورو إيكاردي هدف الفوز بعدها بدقيقتين.

وأحرز حكيمي، الذي انضم إلى سان جيرمان من إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الحالية، هدفه بتسديدة قوية من زاوية صعبة قبل أن يسدد إيكاردي في المرمى بعد تمريرة عرضية من كيليان مبابي.

واقترب مبابي مرتين من هز الشباك في الشوط الثاني، حيث أخرج الدفاع تسديدته من على خط المرمى، بينما علت الثانية العارضة.