جامعة الملك عبد العزيز تفتح باب القبول في برامج الدبلوم عن بعد والنوعية عبر رابط kau.edu.sa

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن فتح باب القبول في برامج الدبلوم “عن بعد” و “النوعية” لحاملي الثانوية وما يعادلها للعام الدراسي الجديد 1443، ممن يرغبون في الالتحاق بالجامعة، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الجامعة، ويتم التقديم عبر رابط جامعة الملك عبد العزيز الرسمي عبر kau.edu.sa، وتعد برامج التعليم عن بعد من أهم البرامج، وهي برامج مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويقدم البرنامج العديد من الخدمات التعليمية والتطبيقية، كما تهدف هذه البرامج لخلق جيل من الكوادر البشرية المدربة للاستعانة بهم في خدمة المملكة.

رابط التقديم في برامج كلية الملك عبد العزيز وآلية التسجيل

وفرت كلية الملك عبد العزيز ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، رابط إلكتروني خاص بالتسجيل في البرامج المقدمة، لذلك يتم التسجيل عن طريق الرابط الرسمي kau.edu.sa بعدة خطوات بسيطة وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول على رابط كلية الملك عبد العزيز الإلكتروني.

اختيار تسجيل جديد والقيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

سوف يرسل البرنامج كلمة السر التي قمت بإدخالها على جوالك.

ملء وإدخال كافة البيانات الشخصية الأكاديمية.

تحديد رغبات القبول حسب الأولوية.

إرفاق أصل المستندات المطلوبة.

موعد التقديم في دبلومات التعليم عن بعد والدبلومات النوعية

التقديم متاح بدايةً من يوم الأحد 29\12\1442 الموافق 08\08\2021.

خريجي الثانوية العامة وما يعادلها.

موظفي القطاع الحكومي والخاص.

دبلوم البنوك والتأمينات. وكذلك دبلوم التسويق. أيضاً دبلوم المبيعات الاحترافية. وكذلك دبلوم التأمين. دبلوم الإدارة العامة. دبلوم الاتصال المرئي الاحترافي.

العلاقات العامة. شبكات الحاسب الآلي. السكرتارية الطبية. الاتصال المرئي الاحترافي. نظم معلومات جغرافية وخرائط. اللغة الإنجليزية. فنون الطهي. التعقيم. التأمين

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إحضار أصل بطاقة الهوية.

صورة شخصية ملونة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء، وبالنسبة للطالبة تكون محجبة.

أصل موافقة جهة العمل وذلك خاص بالقطاع العسكري فقط.

بالنسبة للطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب عليه إرفاق شهادة صحية من مركز الاحتياجات موضحاً فيه نوع الإعاقة.

الفئات المستهدفةأولاً دبلوم التعليم “عن بعد”ثانياً الدبلومات النوعيةالمستندات المطلوبة للتسجيل في برامج كلية الملك عبد العزيز