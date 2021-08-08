صور.. حريق بمحطة وقود سعودية أثناء تفريغ ناقلة وقود

جدة - نرمين السيد - تمكن الدفاع المدنى بمدينة تبوك السعودية، اليوم السبت، من إخماد حريق، اندلع فى ناقلة وقود أثناء عملية تفريغها.



جدة - نرمين السيد - تمكن الدفاع المدنى بمدينة تبوك السعودية، اليوم السبت، من إخماد حريق، اندلع فى ناقلة وقود أثناء عملية تفريغها. وحسبما نشر الدفاع المدنى السعودى عبر حسابه بموقع "تويتر"، لم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات.

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