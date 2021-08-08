عاجل.. السعودية: بدء استقبال طلبات العمرة من دول العالم غرة محرم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الإثنين الأول من شهر محرم 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة فى المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المملكة ستستقبل طلبات العمرة بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا، حيث يكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقى "اعتمرنا وتوكلنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التى اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل سلامة وصحة الراغبين فى أداء مناسك العمرة والزيارة.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن وزارة الحج والعمرة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الانسان.

وبيّن مشاط أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التى يقدم منها المعتمرين، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، والاشتراطات الخاصة بالدول القادم منها المعتمرين والزوار إلى المملكة، واعتماد مقدمى الخدمات (شركات العمرة، والفنادق، وشركات النقل) المؤهلين وفقًا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وعن البروتوكولات الصحية للمعتمرين من داخل المملكة أشار مشاط إلى أن التحصين سيكون شرطًا أساسيًّا لأداء مناسك العمرة والصلاة فى المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوى وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين الثلاثة (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) لجميع الفئات العمرية المحصنة لمعتمرى الداخل.

أما بخصوص المعتمرين القادمين من خارج السعودية فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية فى بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب أداء المناسك مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة

فى المملكة، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات، والالتزام بإجراءات الحجر الصحى المؤسسى لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التى ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمرًا، وذلك وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة.

ودعا معالى نائب وزير الحج والعمرة إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التى وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وضرورة الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقى "توكلنا واعتمرنا".