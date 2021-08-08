فوز جديد للأهلي يبقيه في صدارة الدوري المصري

حافظ الأهلي، حامل اللقب، على صدارة الدوري المصري لكرة القدم، بفوزه على ضيفه سيراميكا كليوباترا المنقوص عددياً 4-صفر، السبت، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الثالثة والعشرين.
في حين واصل غريمه الزمالك مطاردته بفوزه على ضيفه غزل المحلة 3-صفر، في لقاء مؤجل أيضاً، لكن من المرحلة الخامسة والعشرين.
وسجل للأهلي ياسر ابراهيم (4) ومحمد شريف (54 من ركلة جزاء)، ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 18 هدفاً، وطارق سامي (72 بالخطأ في مرمى فريقه) ومحمد مجدي "أفشه" (79).
ورفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن الزمالك الثاني، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر، والمحلة عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.
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