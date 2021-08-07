مصرع وإصابة 14 شخصا بينهم مصريون فى حادث سير بليبيا

جدة - نرمين السيد - لقى سبعة مصريين مصرعهم فيما أُصيب ثمانية آخرون بينهم مواطن ليبى جراء حادث سير على طريق بوابة الـ"200 أجدابيا - طبرق" بليبيا، ونقلوا جميعا الى مستشفى المخيلى، 180 كلم غرب مدينة طبرق الليبية.





وذكرت بوابة "الوسط" الليبية أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح وإصابات بالغه بالرأس، وأُجريت لهم الإسعافات والفحصوات الطبية اللازمة.. مشيرا الى أن أسماء الوفيات شملت كلا من "أحمد محمد سيد ومحمد إبراهيم مصطفى وأمين محمد أمين ورزق عوض أبوالفتوح وأحمد سالم شلقامى ومحمود إدريس عبدالرازق ومحمد رجب يونس". وأضافت أن أسماء المصابين شملت كلا من "أشرف رمضان صالح ورجب محمد محمد وحسن علاء حسن وشعبان جمال ومجدى صالح ورمضان سيد محمد وحمادة أحمد محمد ومصطفى طاهر أبوزيد".

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