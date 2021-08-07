أخبار اليمن : صعدة.. شهيد بنيران الجيش السعودي في منبه

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صعدة.. شهيد بنيران الجيش السعودي في منبه

استشهد مواطن اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. صعدة.. شهيد بنيران الجيش السعودي في منبهاستشهد مواطن اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي استهدفت بنيرانها منطقة الرقو في مديرية منبه ما أدى إلى استشهاد مواطن. وأشار المصدر إلى أن المديريات الحدودية تتعرض بشكل يومي لقصف صاروخي ومدفعي سعودي متواصل، ما يتسبّب في سقوط ضحايا، بالإضافة إلى خسائر مادية في ممتلكات المواطنين

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