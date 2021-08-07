الضمان الإجتماعي المقطوعة رابط موعد صرف المساعدة المقطوعة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

ازدادت عمليات البحث الكثيرة مؤخراً عن رابط موعد صرف المساعدة المقطوعة عبر محرك البحث “جوجل”، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية هذه المساعدات المقطوعة في السنوات الأخيرة حتى يكون هذا البرنامج داعماً للمواطن السعودي متوسط الحال والدخل لمساعدته في العيش في حياة كريمة وتوفير المأكل والمشرب والملبس، وتًصرف المساعدات المقطوعة لكل مواطن تنطبق عليه كافة الشروط التي وضعتها الوزارة حتى تطمئن أن المساعدات المالية تذهب إلى مستحقيها فقط، ولأننا نهتم بالمواطن السعودي ونعرف جيداً مدى أهمية هذه المساعدات له نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنرد على الأسئلة المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص الموعد الرسمي لصرف مقطوعة الضمان الإجتماعي وأبرز شروط التسجيل فيها كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

لا يستطيع أي مواطن سعودي الإستفادة من المساعدات المقطوعة إلا بعد أن تتحقق فيه كافة الشروط اللازمة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ونوضح لكم كافة الشروط كالتالي:

أولاًَ أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية.

ثانياً لا بد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 35 عام.

ثالثاً ألا يزيد راتبه عن المعدل المسموح به وهو 2000 ريال سعودي.

رابعاً ألا يكون للمتقدم سجل تجاري.

وإذا تحققت كل هذه الشروط في المواطن المتقدم يستطيع التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً وسوف تقبل الوزارة طلبه وسيستفيد من المساعدات المقطوعة عند صرفها.

موعد صرف المقطوعة

يعتبر الكثير المساعدة المقطوعة من أهم مصادر الدخل الثابت سنوياً حيث أنها تساعدهم على حل بعض الأزمات الإقتصادية التى يمرون بها بالأخص بعد زيادة الأسعار، ويبحث الملايين من هذه الفئات المستفيدة عن موعد صرفها ولكن لم تقرر وزراة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن ميعاد صرفها لهذا العام لذلك تابعونا نوضح لكم موعد صرفها.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون وضحنا لكم كل المعلومات التي تبحثون عنها، ولأي سؤال أو استفسار لديكم فقط قوموا بترك تعليق بالاسفل بكل أسئلتكم وسنرد عليها في أقرب وقت ممكن بإجابات وافية