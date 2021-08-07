موعد حساب المواطن الدفعة 45 وخطوات الاستعلام عن الأهلية عبر ca.gov.sa

موعد حساب المواطن، نستعرض معكم اليوم موعد حساب المواطن، حيث يرغب المستفيدين من هذا الدعم في التعرف على الموعد الخاص بالصرف لهذا الشهر، حيث أنهم قد اعتادوا على صرف هذا الدعم كل شهر، كما يرغب آخرون في معرفة إذا كانوا من ضمن المستحقين للدعم أم لا، حيث أن المسؤولون عن هذا البرنامج قد قاموا بوضع بعض الشروط اللازمة للتقديم على الحساب، ولابد أن تتوفر هذه الشروط لدى الشخص المتقدم، وذلك حتى يذهب مبلغ الدعم لمن يستحقه، وينتظر المستفيدين من الدعم صرف الدفعة الخامسة والأربعين، والتي من المقرر أن يتم صرفها في شهر أغسطس، ونستعرض معكم أعزائي متابعي موقع ثقفني موعد صرف دفعة شهر أغسطس وخطوات الاستعلام عن أهلية الحساب بشكل الكتروني، تابعوا معنا.

موعد حساب المواطن

يرغب مستفيدي الدعم في التعرف على موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر أغسطس الجارى، لذلك يبحثون بشكل مكثف ومستمر عن موعد الصرف للتعرف عليه، ومن المفترض أن يتم صرف هذا الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي اما في حالة أن وافق اليوم العاشر يوم إجازة رسمية أو يوم عطلة، يتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي له، ومن المفترض أن يتم صرف دفعة شهر أغسطس في يوم الثلاثاء القادم والذي سوف يوافق 10 أغسطس، أي أنه يفصلنا عن موعد الصرف ثلاثة أيام فقط، ليتمكن مستفيدي الدعم من التوجه إلى الأماكن المخصصة لصرف هذه المبالغ، والتي قد اعتادوا على الصرف من خلالها، ويمكن أن يقوم المتقدمين الجدد على هذا البرنامج بالتعرف على إذا كانوا من مستحقي الدعم أم لا عن طريق زيارة الموقع الرسمي للبرنامج واتباع مجموعة من الخطوات سوف نستعرضها لكم في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

بعد التعرف على موعد حساب المواطن نقدم لكم خطوات الاستعلام عن الأهلية، حيث يمكن التعرف على ذلك من خلال ..