"حزب الله" ينفي تنفيذ إسرائيل ضربات جوية على أماكن إطلاق الصواريخ

دوت الخليج :- نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عن تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات جوية على أماكن إطلاق الصواريخ في وقت سابق اليوم.

وقال الحزب في بيان مقتضب: "ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية أن جيش الاحتلال الاسرائيلي نفذ غارات وأطلق قذائف على المناطق التي انطلقت منها صواريخ المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم. إننا نؤكد أن هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلا وإن العدو الصهيوني لم ينفذ أي غارة ولم يقم بإطلاق أي قذيفة تجاه هذه الأماكن".

هذا وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل وبالتحديد مزارع شبعا توترا متصاعدا وتبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك بعد أن أطلقت أكثر من 10 صواريخ من منطقة مزارع شبعا بجنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض معظم هذه الصواريخ، بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس.

بدوره، تبنى "حزب الله" الهجوم الصاروخي الذي تسبب في إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT