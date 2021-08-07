رابط نتائج الصف التاسع باليمن الشهادة الأساسية2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.ye

يزداد بحث الطلبة والطالبات عن نتائج الصف التاسع الشهادة الأساسية باليمن 2021 عبر صفحات الأنترنت للحصول على نتيجة الصف التاسع باليمن لنهاية العام الدراسي 2020-2021، حيث انتهي طلبة الصف التاسع من أداء اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي يوم 11 يوليو 2021 ومنذ الانتهاء من أداء الامتحانات والطلبة والطالبات بجميع المدن اليمنية في انتظار إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتائج الشهادة الأساسية باليمن.

نتائج الصف التاسع (الشهادة الأساسية) باليمن 2021

أدى طلبة اليمن الصف التاسع امتحانات نهاية العام الدراسي بداية من يوم 27 يونيو 2021 بمادة القرآن الكريم وأتم طلبة وطالبات اليمن بجميع المدن اليمنية، صنعاء وتعز والحديدة وعدن وزمار والمكلا وغيرها من المدن اليمنية اختبارات نهاية العام الدراسي للصف التاسع، الشهادة الأساسية، يوم 11 يوليو 2021 باختبار مادة العلوم.

ومنذ انتهاء طلبة الشهادة الأساسية من الامتحانات تمت عمليات التصحيح والتدقيق فورا لجميع المواد الدراسية وإعطاء كل طالب حقه من الدرجات ثم تمت عمليات التجميع والمراجعة وننتظر معكم موعد لاعتماد النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية وإعلان أسماء الطلبة الأوائل.

رابط نتيجة الشهادة الأساسية

يزداد البحث من قبل الطلبة والطالبات في اليمن عن رابط للحصول على نتيجة الصف التاسع 2021، رابط نتيجة الشهادة الأساسية، ونقدم لكم من خلال موقع “ثقفني” رابط الحصول على نتائج الشهادة الأساسية باليمن فور إعلان وزارة التربية والتعليم اليمنية عن ظهور نتائج نهاية العام الدراسي عبر صفحاتها ومواقعها الرسمية.

موقع نتائج التاسع باليمن

يمكن للطلبة باليمن الحصول على نتيجة الصف التاسع من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، أو من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، وسيتم وضع كافة الروابط التي تسهل على الطلبة والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الأساسية فور إعلان النتائج من قبل الوزارة.

نتيجة الثانوية العامة اليمن

ويبحث أيضا طلبة والطالبات الثانوية العامة باليمن عن إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي الحالي 2020-2021 عبر كافة المواقع الرسمية لوزارة التربية التعليم، وجدير بالذكر أن وزارة التربية قد وفرت موقع للحصول على نتيجة الثانوية العامة باليمن، وسيتم وضعه فور اعتماد النتائج والعلان عنها رسميا.