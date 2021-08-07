نتائج الثانوية العامة 2021 الأردن “التوجيهي” بالاسم ورقم الجلوس وزارة التربية والتعليم خلال أيام

نتائج الثانوية العامة في الأردن 2021 حسب رقم الجلوس والاسم ، كشف الدكتور محمد أبو قديس موعد نتائج التوجيهي في الأردن سيكون خلال المنتصف من شهر أغسطس الحالي 2021، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم أوشكت على الانتهاء من جميع أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب وطالبات الثانوية العامة. ويتم بعد ذلك الدخول في مرحلة التدقيق والمراجعة النهائية وتقدير الدرجات، وفور الانتهاء من تلك الأعمال سيتم على الفور اعتماد نتائج التوجيهي 2021 الأردن.

نتائج التوجيهي 2021 الأردن، وقال محمد أبو قديس وزير التربية والتعليم الأردني، أن الوزارة تبحث حالياً وتناقش اتخاذ قرار بخصوص إجراء امتحانات الدورة التكميلية لامتحانات الثانوية العامة، والذي سيتم تحديد موعدها وقت إعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن 2021.

واستكمل وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس تصريحاته قائلاً، أن وزارة التربية والتعليم تستعد في الوقت الحالي لبداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 في الأردن، كما أكد معالي وزير التربية والتعليم أن التعليم سيكون وجاهياً في كافة المدارس بشكل عام. وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد والمتفق عليه. والذي تم تحديده واعتماده بالتعاون مع وزارة الصحة كما سيتم تطبيقه لما يضمن سلامة المواطنين.

من خلال رابط ( موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية )، يُمكنكم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 في الأردن بالاسم ورقم الجلوس، وذلك وقت إعلانها في موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس الحالي 2021، وكانت بعض المصادر التربوية قد أكدت منذ أيام قليلة أن عمليات امتحانات التوجيهي في الأردن 2021 تمت على قدم وساق وسط تدابير وإجراءات احترازية مكثفة.

وكانت بعض الصحف الأردنية قد صنعت بعض المداخلات مع طلاب وطالبات الثانوية العامة في الأردن، طرحت خلالها بعض الأسئلة على الطلاب والطالبات فيما يخص سير الامتحانات والأسئلة، وكان رد الطلبة أن الأسئلة جاءت في مستوى الطلاب، ولم تُسجل أي شكوى من أسئلة امتحانات التوجيهي.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الأردنية، ستعقد مؤتمراً صحفياً موسعاً من أجل إعلان نتائج التوجيهي 2021 الأردن، كما سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في الأردن 2021، وسوف نوافيكم بقائمة كاملة تحتوي على أسماء الأوائل بتوجيهي الأردن فور اعتماد النتيجة.

ما زلنا نترقب ونتابع كل ما هو جديد لحظة بلحظة فيما يخص أهم وأخر أخبار وزارة التربية والتعليم الأردنية الهاشمية، حيث لم يتم صدور أي بيان أو أخبار جديدة تخص إعلان نتائج التوجيهي 2021 في الأردن، وبات الكثير من أولياء الأمور يبحثون بشكل مُكثف عن رابط الحصول على نتائج الثانوية العامة في الأردن 2021.

كما يتطلع البعض الآخر للإطلاع على معدلات القبول للجامعات الأردنية 2022، منذ هذه اللحظة من أجل الاستعداد لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي الجديد، ونود أن نذكركم أننا سنعمل على رصد ما ستُعلن عنه وحدة تنسيق القبول الموحد فيمتا يخص الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية بالجامعات الأردنية الرسمية، وذلك من خلال تقارير متتالية.

تحديث: بدأ العد التنازلي واقترب موعد إعلان نتائج التوجيهي 2021 الأردن، وذلك حسب ما صرح به وزير التربية والتعليم أنه من المتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال منتصف شهر أغسطس الحالي، بينما سيكون إعلان نتائج التوجيهي ما بين يومي الثالث عشر والخامس عشر من أغسطس الجاري، ونراقب ونترقب معكم وقت إعلان النتيجة وسنوافيكم بالرابط المخصص للاستعلام عنها.