التقويم الدراسي العام الدراسي الجديد 1443|| موعد عودة المعلمين والإداريين في السعودية 2022 تبعاُ لجدول الإجازات

التقويم الدراسي العام الدراسي الجديد 1443 في ضوء اقتراب بداية العام الدراسي الجديد واستعداد وزارة التعليم السعودية لاستقبال العام الدراسي الجديد 1443/2021، فنجد أن عمليات البحث تزداد بشكل كبير في هذا التوقيت للتعرف على تفاصيل موعد بداية العام الدراسي الجديد والتقويم الخاص به، حيث تحدد وزارة التعليم السعودية التقويم الجديد للعام الدراسي في بدايته والذي يتضمن كافة مواعيد بداية العام الدراسي وانتهاء وكذلك مواعيد الاجازات والامتحانات والإجازات الرسمية وغيرها، ويتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وكذلك العاملين بجميع القطاعات التعليمية في هذا التوقيت عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، متابعة التقويم الدراسي 1443، لذلك نهتم من خلال هذا المقال بطرح موعد بداية العام الدراسي الجديد 1443/2021، وكذلك موعد عودة الاداريين والعاملين بالمؤسسات التعليمية بالسعودية.التقويم الدراسي العام الدراسي الجديد 2021/1443
قامت وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الماضية برئاسة وزير التعليم حمد آل شيخ عن التقويم الجديد الخاص بالعام الدراسي المقبل 1443/2021، وهذا التقويم الذي شهد بعض التعديلات في نظام الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وجاء هذا التعديل على نحو إضافة فصل دراسي ليكون العام الدراسي عبارة عن ثلاثة فصول دراسية وليس فصلين فقط وهو النظام الذي يتم تطبيقه في المملكة العربية السعودية لأول مرة، كما أكدت الوزارة خلال الأيام الماضية على ضرورة إسراع المعلمين وجميع العاملين بالقطاعات التعليمية في السعودية بالحصول على لقاح كورونا المعتمد، حيث أن عملية الحصول على اللقاح إلزامية من قبل وزارة التعليم السعودية للقطاعات التعليمية، كما أتاحت وزارة الصحة السعودية إمكانية حصول الطلاب من بعض الفئات العمرية على لقاح كورونا.موعد عودة المعلمين والإداريين بالعام الجديد 2022
حددت وزارة التعليم السعودية موعد عودة الإداريين وأعضاء هيئة التدريس بشكل عام الى العمل للعام الدراسي الجديد، حيث من المقرر ان تكون العودة رسميا بالنسبة للعاملين والإداريين قبل المعلمين وذلك في يوم الأحد الموافق 14 من شهر محرم للعام الجديد 1443، وهو اليوم الذي يوافق السادس عشر من شهر أغسطس المقبل 2021، وجاء هذا القرار في ظل تنظيم نظام الدراسة والعمل بالنظام الجديد الذي تم اعتماده بثلاثة فصول بدلا من فصلين.جدول الإجازات والتقويم الدراسي الجديد 1443
|التقويم الدراسي 1443 بالسعودية
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة الفصل الدراسي الأول 1443
|21/01/1443
|29/08/2021
|إجازة اليوم الوطني 1443
|16/02/1443
|23/09/2021
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|15/05/1443
|19/12/2021
|بداية إجازة منتصف العام
|26/05/1443
|30/12/2021
|بداية الدراسة الفصل الدراسي الثاني
|13/06/1443
|16/01/2022
|بداية اجازة عيد الفطر عام 2022
|20/09/1443
|21/04/2022
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر
|07/10/1443
|08/05/2022
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني آخر العام 1443
|21/10/1443
|22/05/2022
|بداية إجازة نهاية العام
|03/11/1443
|02/06/2022
الوسوم
التقويم الدراسي العام الدراسي الجديد 1443 في ضوء اقتراب بداية العام الدراسي الجديد واستعداد وزارة التعليم السعودية لاستقبال العام الدراسي الجديد 1443/2021، فنجد أن عمليات البحث تزداد بشكل كبير في هذا التوقيت للتعرف على تفاصيل موعد بداية العام الدراسي الجديد والتقويم الخاص به، حيث تحدد وزارة التعليم السعودية التقويم الجديد للعام الدراسي في بدايته والذي يتضمن كافة مواعيد بداية العام الدراسي وانتهاء وكذلك مواعيد الاجازات والامتحانات والإجازات الرسمية وغيرها، ويتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وكذلك العاملين بجميع القطاعات التعليمية في هذا التوقيت عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، متابعة التقويم الدراسي 1443، لذلك نهتم من خلال هذا المقال بطرح موعد بداية العام الدراسي الجديد 1443/2021، وكذلك موعد عودة الاداريين والعاملين بالمؤسسات التعليمية بالسعودية.التقويم الدراسي العام الدراسي الجديد 2021/1443
قامت وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الماضية برئاسة وزير التعليم حمد آل شيخ عن التقويم الجديد الخاص بالعام الدراسي المقبل 1443/2021، وهذا التقويم الذي شهد بعض التعديلات في نظام الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وجاء هذا التعديل على نحو إضافة فصل دراسي ليكون العام الدراسي عبارة عن ثلاثة فصول دراسية وليس فصلين فقط وهو النظام الذي يتم تطبيقه في المملكة العربية السعودية لأول مرة، كما أكدت الوزارة خلال الأيام الماضية على ضرورة إسراع المعلمين وجميع العاملين بالقطاعات التعليمية في السعودية بالحصول على لقاح كورونا المعتمد، حيث أن عملية الحصول على اللقاح إلزامية من قبل وزارة التعليم السعودية للقطاعات التعليمية، كما أتاحت وزارة الصحة السعودية إمكانية حصول الطلاب من بعض الفئات العمرية على لقاح كورونا.موعد عودة المعلمين والإداريين بالعام الجديد 2022
حددت وزارة التعليم السعودية موعد عودة الإداريين وأعضاء هيئة التدريس بشكل عام الى العمل للعام الدراسي الجديد، حيث من المقرر ان تكون العودة رسميا بالنسبة للعاملين والإداريين قبل المعلمين وذلك في يوم الأحد الموافق 14 من شهر محرم للعام الجديد 1443، وهو اليوم الذي يوافق السادس عشر من شهر أغسطس المقبل 2021، وجاء هذا القرار في ظل تنظيم نظام الدراسة والعمل بالنظام الجديد الذي تم اعتماده بثلاثة فصول بدلا من فصلين.جدول الإجازات والتقويم الدراسي الجديد 1443
|التقويم الدراسي 1443 بالسعودية
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة الفصل الدراسي الأول 1443
|21/01/1443
|29/08/2021
|إجازة اليوم الوطني 1443
|16/02/1443
|23/09/2021
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|15/05/1443
|19/12/2021
|بداية إجازة منتصف العام
|26/05/1443
|30/12/2021
|بداية الدراسة الفصل الدراسي الثاني
|13/06/1443
|16/01/2022
|بداية اجازة عيد الفطر عام 2022
|20/09/1443
|21/04/2022
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر
|07/10/1443
|08/05/2022
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني آخر العام 1443
|21/10/1443
|22/05/2022
|بداية إجازة نهاية العام
|03/11/1443
|02/06/2022
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