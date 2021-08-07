قصف أمريكى لمواقع طالبان بقاذفات B52 على 3 مدن أفغانية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحيفة أن القاذفات انطلقت من قطر وقصفت مواقع لطالبان فى قندهار وهرات وهلمند، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل أكثر من 200 من عناصر طالبان فى غارات جوية على مدينة شبرجان، مشيرة إلى وقوع خسائر كبيرة فى صفوف طالبان جراء القصف الأمريكى بقاذفات B-52.

تتزامن الضربات الأمريكية مع سيطرة حركة طالبان، اليوم السبت، على عاصمة ولاية ثانية فى أفغانستان، وهى مدينة شبرجان الواقعة فى جوزجان، وفق ما أعلن نائب حاكم الولاية.

وقال نائب حاكم جوزجان قادر ماليا لوكالة فرانس برس "تراجعت القوات (الحكومية) والمسؤولون إلى المطار".

وتقاتل طالبان لإعادة فرض سيطرتها بعد 20 عاما من الإطاحة بها على أيدى قوات تقودها الولايات المتحدة، وتصعد الحركة حملتها لهزيمة الحكومة.

كما زعمت الحركة سيطرتها على عشرات المناطق ونقاط العبور على الحدود فى الشهور الماضية بينما تنسحب القوات الأجنبية، فى حين نفت الحكومة تلك المعلومات.