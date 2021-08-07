الأردن يفرض الحجر الصحى على القادمين من 7 دول

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية بالأردن عادل البلبيسى، إن 7 دول مستثناة من قرار إعفاء الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من فحص (PCR) إذا كان سفرهم أقل من 10 أيام.
وأضاف البلبيسى، إن الدول الـ 7 وهى "الهند، بنجلادش، ميانمار، باكستان، نيبال، بوتان، سيريلانكا" خاضعة لإجراءات وقائية بسبب تصنيفها الوبائى، لافتا إلى أن إضافة أى دولة للقائمة المذكورة يعتمد على الوضع الوبائى فيها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
واستطرد: "أى شخص يأتى من الدول الـ7 يجب أن يخضع للحجر المؤسسى 14 يوما مهما كانت نتيجة الفحص".
كما أشار إلى أن أى مواطن غادر الأردن وحاصل على جرعتى من اللقاحات المعتمدة ضد كورونا، وسفره أقل من 10 أيام، لن يطلب منه شهادة فحص (PCR) من الدولة التى سافر إليها.
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