العراق ينفى وجود أية معسكرات للطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى قوله إنه "بالتاكيد لا توجد معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة"، مؤكدا أن الدولة هى من يسيطر على سماء البلاد، لافتا الى أنه لا يمكن لأى طائرة التحليق إلا بموافقات رسمية من قيادة العمليات المشتركة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية تقوم بعمل كبير فى عموم المناطق الصحراوية، موضحا أن قاعدة (عين الأسد) تحتوى على أسراب مقاتلة من الطائرات العراقية تجوب الصحراء، نافيا وجود أى معسكر خاص بالطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة.

ووصل وفد أمنى رفيع المستوى، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمرى - فى وقت سابق - إلى محافظة الأنبار؛ لتفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودى ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة.