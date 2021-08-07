جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى قوله إنه "بالتاكيد لا توجد معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة"، مؤكدا أن الدولة هى من يسيطر على سماء البلاد، لافتا الى أنه لا يمكن لأى طائرة التحليق إلا بموافقات رسمية من قيادة العمليات المشتركة.
وأشار إلى أن القوات الأمنية تقوم بعمل كبير فى عموم المناطق الصحراوية، موضحا أن قاعدة (عين الأسد) تحتوى على أسراب مقاتلة من الطائرات العراقية تجوب الصحراء، نافيا وجود أى معسكر خاص بالطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة.
ووصل وفد أمنى رفيع المستوى، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمرى - فى وقت سابق - إلى محافظة الأنبار؛ لتفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودى ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق ينفى وجود أية معسكرات للطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.