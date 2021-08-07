دوت الخليج :- شهدت محطات المناصير في ارجاء المملكة ازدحام خانق عصر الجمعة امام المحطات التابعة لها .
و اصطفت السيارات امام محطات المناصير لتعبئة البنزين بعد اعلان الشركة عن اطلاق حملة "الـ 20 دينارا صارت 25"، والتي تنفذها VISA والمناصير.
وكانت قد اعلنت شركة المناصير بالتعاون مع شركة VISA انها ستفتح الابواب امام الاردنيين للحصول على بنزين مجانا بقيمة 5 دنانير لكل 20 دينار يقوم المواطن بتعبئتها في سيارته .
ونوهت المجموعة، أن الدفع سيكون من خلال بطاقة VISA فقط .
وقالت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك : "عبي بنزين بـ 20 دينار وأكثر وأحصل على 5 دنانير مجاناً" ، *أيام الجمعة (27،20،13،6) من الساعة 3:00 وحتى 5:00 مساءً ، * الدفع ببطاقة VISA فقط وفي محطات المناصير" .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ازدحامات خانقة امام محطات المناصير للمحروقات .. بالفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.