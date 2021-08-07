بوابة النفاذ الوطني الموحد (أبشر) نفاذ المواطن الموحد تسجيل الدخول

تسجيل الوصول الوطني يمكنك استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين على منصة أبشر الإلكترونية للتسجيل من خلال الوصول الموحد في جميع أنحاء الدولة ، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك السعودي للتنمية الاجتماعية من خلال إنشاء حساب جديد أو اتباع الخطوات التالية :

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي منصة النفاذ الوطني للقيام بزيارة وطنية موحدة.

انقر فوق خيار ملف البلد.

أضف اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الذي يظهر ، وقم بتسجيل الدخول من خلال منصة أبشر.

بعد نجاح عملية التسجيل ، ستظهر جميع الخدمات التي تقدمها البوابة.

اختر الخدمة التي تريدها.

بهذه الطريقة ، أكمل التسجيل في بوابة نافوز واحصل على الخدمات المراد استكمالها.

نفاذ المواطن الموحد تسجيل الدخول طاقات

يمكنك التسجيل في بوابة طاقات من خلال الدخول على مستوى الدولة باسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة من خلال الوصول الوطني الموحد ، واتباع التعليمات أدناه للحصول على خدمات التوظيف المطلوبة:

ادخل على رابط التسجيل في نظام الطاقة مباشرة من واجهة الصفحة الرئيسية ، اختر الدخول من خلال وصول البلد. أدخل كلمة المرور واسم المستخدم لنظام أبشر. أدخل رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

وبهذه الطريقة يمكنك التسجيل في بوابة طاقات من خلال الوصول الموحد عبر الدولة والحصول على خدمات بوابة طاقات وهي:

التقديم على برامج دعم التدريب والتوظيف.

خدمات مخطط لها تمهير ودروب.

برنامج دعم الشهادات المهنية والمهنية.

النفاذ الوطني stc

stc. الوصول الوطني من خلال خدمة الوصول إلى المملكة العربية السعودية من stc ، يمكنك التحقق من بطاقة SIM الجديدة الخاصة بك أو بعد ترقية باقتك. ستطلب رمز التحقق من بطاقة الاتصال الخاصة بك من خلال تطبيق mystc أو موظفي stc.

يجب أن يمر الرمز الخاص بك بالإعداد الموحد واتباع الخطوات أدناه للوصول إلى الموقع الإلكتروني الوطني:

انتقل مباشرة إلى بوابة نفاذ باستخدام نفس الحساب في أبشر. سوف تتلقى رسالة تأكيد على رقم الهاتف المحمول المسجل في أبشر. حدد رمز التحقق من بطاقة الاتصال. اختر خدمة stc. سوف تتلقى رمز لتنفيذ الخدمة. شارك رمز الخدمة مع موظفي stc أو استخدم الكود من خلال تطبيق mystc.

لذلك ، يمكن الوصول إلى بطاقة SIM الجديدة الخاصة بك من خلال دولة stc في المملكة العربية السعودية باستخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور للمصادقة على منصة أبشر الإلكترونية.