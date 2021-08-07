متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين من حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة تم إيداع حوالي 1.9 مليار ريال سعودي، لـ10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بحسابات المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم المادي المخصص، حيث أن قد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية الخاصة بشهر يوليو الماضي قد بلغ حوالي 35 مليون ريال سعودي مخصص، حيث أن أصبح إجمالي ما دفعـة برنامج حساب المواطن للمستفيدين من الدعم منذ انطلاقته حوالي 99 مليار ريال سعودي منها 808 ملايين ريال سعودي تعويضات عن الدفعات الماضية.

متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين :

حساب المواطن أوضح علي أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية في الدفعة الواحدة، حيث أن قد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين حوالي 1055 ريال سعودي مخصص، ولذلك تم الإعلان على أن بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% حيث أن قد بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مواطن سعودي مستفيد من الدعم المادي.

ومن الجدير بالذكر أن قد بلغ عدد المستفيدين المستقلين لمعايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد وتابع للدعم الأسرى، ومشكلين 7% من إجمالي المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين المستحقين من الدعم المادي المخصص.

نسبة أرباب الأسر :

وقد تم الإشارة على أن نسبة أرباب الأسر في برنامج حساب المواطن للمستفيدين على أن قد بلغ حوالي 92% أما رباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي، حيث أن قد بلغ نسبته 8% ولذلك قد بلغ نسبة الإناث المستقلات حوالي 43% حيث أن قد شكل الذكور المستقلون 57% ولذلك تم الايضاح على أن 85% من إجمالي المستقلين الذين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل للمستفيدين، بالإضافة إلى ذلك أن تم التأكد على أن حصل حوالي 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن.

موعد صرف الدفعة الجديدة :

أعلن برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم المادي المخصص على أن سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بالمواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم المادي الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن على أن سوف يتم الإيداع ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 أغسطس 2021م.