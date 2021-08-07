رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1443 عبر نظام نور

الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1443 من نظام نور يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المعلمين والمعلمات في الملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي نتيجة الحركة الخاصة بالنقل والتي ستقوم وزارة التعليم السعودية بالإعلان عنها عبر موقع نظام نور.

نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1443

تستعد وزارة التعليم في السعودية لبدء العام الدراسي الجديد في الأيام القليلة القادمة وبالتالي فأن الوزارة تسعي جاهدة إلي ترتيب الأوضاع ولذلك قد صرحت الوزارة بأنها ستقوم بالإعلان عن نتائج الحركة الخاصة بالنقل الخارجي في يوم الأحد الموافق 8 أغسطس الجاري والذي يوافق بالتقويم الهجري 29 من شهر ذي الحجة الجاري.

طريقة التسجيل في نظام نور 1443

لأن تقوم بإنشاء حساب في نظام نور التعليمي يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وتكون هذه الخطوات وفقاً لمجموعة السطور التالية:

الذهاب إلي موقع نظام نور الإلكتروني علي شبكة الأنترنت.

اختيار من الصفحة الرئيسة للموقع إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة حساب المعلم.

تكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

بعد ذلك تقوم بكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمعلم في المكان المخصص لها.

إدخال رقم الهاتف ثم عنوان البريد الإلكتروني.

بعد ذلك تكتب رقم السر الخاص بحسابك.

تاكيد رقم السر.

الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.

النقر علي زر التسجيل.

خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1443

أوضحت وزارة التعليم السعودية بأنها ستقوم بالإعلان عن نتائج حركة النقل عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية: