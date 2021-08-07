فرنسا تسجل32 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت في فرنسا 32 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابات بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ حسبما أفادت وسائل إعلام.

وقالت وكالة "رويترز" إن عدد المصابين بكورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفيات ازداد خلال الفترة نفسها بـ 482 حالة جديدة، بينها 136 حرجة، وذلك وسط انتشار متحور "دلتا" لفيروس كورونا المستجد والذي لا يزال يمارس الضغط على نظام الصحة العامة في البلاد.

وذكرت الوكالة أن 1510 من متلقي العلاج في المستشفيات يعانون من الأشكال الخطيرة من مرض "كوفيد-19"، مما يستدعي تواجدهم في أقسام العناية المركزة.