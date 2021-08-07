سجلت في فرنسا 32 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابات بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ حسبما أفادت وسائل إعلام.
وقالت وكالة "رويترز" إن عدد المصابين بكورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفيات ازداد خلال الفترة نفسها بـ 482 حالة جديدة، بينها 136 حرجة، وذلك وسط انتشار متحور "دلتا" لفيروس كورونا المستجد والذي لا يزال يمارس الضغط على نظام الصحة العامة في البلاد.
وذكرت الوكالة أن 1510 من متلقي العلاج في المستشفيات يعانون من الأشكال الخطيرة من مرض "كوفيد-19"، مما يستدعي تواجدهم في أقسام العناية المركزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل32 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.