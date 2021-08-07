جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية، إن فرق الإطفاء تواجدت فى مكان الحريق بكثره، فى حين تم الاستعانة بمروحيات محملة بالمياه للمساعدة فى إخماد الحريق والسيطرة عليه، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات فى الأرواح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن: حريق ضخم فى إربد وطائرتان تساعدان فى إخماده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.